Milano | guida senza patente e dà il nome di un amico ma sbaglia una data | denunciato

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Una notizia a dir poco curiosa arriva dalla provincia di, dove giovedì mattina, 6 giugno, la Polizia di Stato ha fermato nei pressi di Arcore, sulla A4, un cittadino italiano che era alladi un'autovettura. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al soggetto ladiera stata revocata da un pezzo. Purtroppo per lui l'altra mattina è incappato in un controllo della Stradale: gli agenti, fermato il veicolo, hanno chiesto all'uomo le sue generalità e ovviamente di esibire il documento che lo autorizzava alla circolazione. Quest'ultimo era assente, per cui gli agenti hanno presoe cogper elevare la multa. Ma qui è scattata l'idea dell'uomo fermato: infatti, al posto di dare le proprie generalità, ha dato quelle di un, un imbianchino brianzolo che è estraneo alla vicenda in questione,ndo però la suadi nascita. Le conseguenze per ...

Mikchuck68 : RT @GAI_GAS: 7 giugno 2015 Prima edizione pilota del Corso di Guida Ibrida del GAI aperta al pubblico sul lago di Varese 7 giugno 2019 Pri… - yamasilver : RT @GAI_GAS: 7 giugno 2015 Prima edizione pilota del Corso di Guida Ibrida del GAI aperta al pubblico sul lago di Varese 7 giugno 2019 Pri… - GAI_GAS : 7 giugno 2015 Prima edizione pilota del Corso di Guida Ibrida del GAI aperta al pubblico sul lago di Varese 7 giug… -