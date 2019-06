Mihajlovic-Bologna | è fatta | annunciato il rinnovo di contratto | i dettagli

Sinisa Mihajlovic rimane a Bologna : c’è il rinnovo : Sinisa Mihajlovic ha rinnovato con il Bologna. L’accordo è arrivato nel corso di un incontro a casa di Claudio Fenucci.

Panchina Bologna - c’è l’accordo con Mihajlovic : continua il matrimonio : Panchina Bologna – L’arrivo in Panchina di Sinisa Mihajlovic ha cambiato passo al Bologna che addirittura ha raggiunto con anticipo la salvezza dopo un percorso da dimenticare con Filippo Inzaghi in Panchina. Adesso si sta progettando la prossima stagione, notizia importante per i tifosi rossoblu, è andato in scena un nuovo incontro tra il serbo e la dirigenza, è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, la ...

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

Bologna - i dubbi di Mihajlovic : per la panchina c’è anche Andreazzoli : panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare una risposta definitiva, ci sono i margini di conferma ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di ...

Bologna - Saputo fa il punto sul futuro della panchina : le ultime sul caso Mihajlovic : Bologna, Joe Saputo ha parlato in conferenza stampa rivelando anche le ultime novità in merito al futuro di Mihajlovic “In questo momento non posso dire se ci saranno cambiamenti in ambito dirigenziale. Sicuramente come società dobbiamo migliorare in maniera globale. La soddisfazione degli ultimi mesi non ci deve far dimenticare la sofferenza di inizio stagione. Ora è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Voglio mantenere ...

Mihajlovic avvisa il Bologna : il tecnico manda messaggi subliminali parlando del suo futuro : Sinisa Mihajlovic potrebbe cambiare aria nella prossima estate dopo una bella annata col Bologna da subentrato: la società proverà a trattenerlo con tutte le sue forze Sinisa Mihajlovic è ancora molto incerto in merito al suo futuro. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma il tecnico vuole prima capire i piani societari ed anche guardarsi attorno, come rivelato a Tiki Taka ieri sera: “Abbiamo parlato dei progetti futuri e il presidente ...

Panchina Bologna - l’esito dell’incontro con il tecnico Mihajlovic : Panchina Bologna – Il Bologna ha raggiunto un risultato storico, ovvero la salvezza nel campionato di Serie A dopo una parte di stagione davvero da dimenticare con Filippo Inzaghi in Panchina. Poi l’arrivo di Sinisa Mihajlovic che ha permesso di cambiare completamente passo alla squadra, nell’ultimo match sono arrivati altri tre punti contro il Napoli. Oggi è andato in scena l’incontro tra il Bologna e il tecnico ...

Cesare Cremonini lancia l’appello a Mihajlovic : “mister - anche sua figlia dice che le piace Bologna” [FOTO] : Cesare Cremonini cerca di convincere Mihajlovic a rimanere alla guida della panchina del Bologna: l’appello del cantante Mihajlovic ha raggiunto il suo obiettivo: salvare il Bologna dalla retrocessione. I rossoblu hanno festeggiato in grande ieri dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli, già certi da una giornata della salvezza, nell’ultima partita della stagione, al Dall’Ara. Allo stadio non poteva mancare la famiglia di ...

Il capolavoro di Sinisa Mihajlovic : il suo Bologna ottiene 32 punti in 17 partite : Sinisa Mihajlovic magistrale. Il suo Bologna chiude in bellezza il campionato di Serie A. I felsinei battono 3-2 il Napoli.

Bologna-Napoli - Mihajlovic sul futuro : “domani parlerò con la società…” : “Prendere una squadra con un piede e trequarti in Serie B e salvarsi alla penultima giornata con la possibilità di arrivare decimi è un capolavoro. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto sempre, siam stati fortunati in qualche risultato all’inizio che ci hanno dato fiducia”. Sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta ai microfoni di Sky la salvezza e la vittoria contro il Napoli di ...

Probabili formazioni Bologna-Napoli : 4 cambi per Ancelotti. Mihajlovic all’attacco. Le scelte : Probabili formazioni Bologna-Napoli, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Sinisa Mihajlovic per il match: Probabili formazioni BOLIGNA-NAPOLI. Cala il sipario sulla stagione calcistica con l’ ultimo appuntamento della Serie A. Azzurri impegnati in Bologna-Napoli, l’ anticipo valido per la 38esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il grafico con le Probabili formazioni che ...

Bologna - Mihajlovic : “Il mio futuro? Domenica incontrerò il club” : La scorsa settimana è arrivata la salvezza matematica per il Bologna, dopo il rocambolesco pari di Roma contro la Lazio. Cavalcata trionfale per i rossoblu, percorso da top da quando in panchina siede Sinisa Mihajlovic, capace di raggiungere l’obiettivo finale in seguito ad una grande rimonta. E ora? Che ne sarà del futuro? E’ lo stesso tecnico serbo a parlare dell’argomento, ecco le sue parole in conferenza ...

Bologna - Mihajlovic determinato : “Col Napoli concentrati e motivati a vincere per : record di punti e decimo posto. Gli assenti…” : La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da TuttoBolognaweb.it. Il mister inizia con un ringraziamento – “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dai magazzinieri allo staff tecnico che fanno un lavoro incredibile. Ringrazio soprattutto la gente ...

Mihajlovic e le sue parole sul futuro : sarà ancora al Bologna? : Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro, un faccia a faccia con la dirigenza del Bologna sarà decisivo in vista della prossima annata Sinisa Mihajlovic ha parlato oggi in quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa da allenatore del Bologna. Il suo futuro è incerto dopo l’ottimo impatto avuto sul club emiliano, Sinisa potrebbe avere infatti offerte allettanti per la prossima annata. “Prima di cominciare la ...