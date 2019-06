Migranti | sbarco a Pozzallo | presi due scafisti I racconti ' eravamo certi di morire'

Sbarco di Migranti a Pozzallo - presi i due scafisti : Mauro Indelicato Niente cibo ai migranti e trattamento da veri carcerieri: colpisce la giovane età dei due scafisti arrestati dai poliziotti a Ragusa, uno di loro è anche minorenne Niente mangiare durante le 60 ore di viaggio, solo un po’ di pane e formaggio prima della partenza da una spiaggia della cittadina libica di Garabulli: sono questi i racconti emersi dai migranti sbarcati venerdì a Pozzallo, dopo essere stati soccorsi dal ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa : Erano su una piccola imbarcazione al largo dell'isola, raggiunti da una motovedetta della Finanza sono stati portati a terra

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 Migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Migranti - altro sbarco a Crotone - soccorsi in 54 in barca a vela : (Agenzia Vista) Crotone, 26 maggio 2019Migranti, altro sbarco a Crotone, soccorsi in 54 in barca a velaCinquantaquattro Migranti, tutti uomini, e tutti di nazionalità pachistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi, la notte scorsa, da un pattugliatore della Guardia di finanza al largo delle coste di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Fonte: Guardia di FinanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Migranti - decimo sbarco in Italia in tre giorni. A Crotone 54 in barca a vela : Raffica di partenze senza navi Ong in mare. Malta ne salva 200 nella notte. Salvini ammette: "La Libia è un porto insicuro e instabile".

Nuovo sbarco a Lampedusa : arrivati 57 Migranti : Partiti dalla Libia, alle 4 di stamane 57 uomini e una donna sono arrivati a Lampedusa.L’imbarcazione è stata avvistata davanti alle coste dell’isola dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto. Due motovedette hanno “scortato” i migranti fino alla banchina. I migranti provengono da Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.

Lampedusa - nuovo sbarco di 57 Migranti : 12.07 nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 57 migranti, fra cui una donna, sono arrivati all'alba nell'isola siciliana. Secondo quanto hanno dichiarato ai soccorritori, provengono dal Marocco, dall'Algeria, dal Gambia, dalla Libia, dalla Siria e dal Bangladesh.

