Meteo | da lunedì il ciclone atlantico ' Miguel' sull' Italia | al Nord calo delle temperature

Meteo - le previsioni di lunedì 3 giugno : Meteo, le previsioni di lunedì 3 giugno Scoppia l’estate al Nord. Domenica si sono registrati 30 gradi a Ferrara, Trieste, Bolzano, 28 a Milano. L’anticiclone delle Azzorre regalerà altre giornate di caldo e sole, ma non ovunque. Sull’Appennino e al Sud saranno frequenti temporali pomeridiani Parole chiave: ...

Meteo - il ciclone Africano si avvicina : violenti temporali con grandine - è l’allarme per Domenica e Lunedì [MAPPE] : Scatta l’Allerta Meteo per l’Italia: il ciclone Africano proveniente dal Maghreb si sta avvicinando minaccioso al nostro Paese, e sta provocando i primi fenomeni di maltempo con piogge intense in Sardegna e forti temporali al Nord, dove le massime hanno raggiunto i +27°C in varie località della pianura Padana ma i contrasti termici stanno facendo letteralmente “esplodere” cumulonembi da cui si scatenano autentici ...

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo - elezioni bagnate : nel weekend mezza Italia sott'acqua e da lunedì ancora fresco : Voto bagnato, voto fortunato? Vedremo per chi. Il weekend delle elezioni europee ed amministrative vedrà infatti mezza Italia colpita dal maltempo, a causa di un ciclone in rotta di collisione...

Meteo - le previsioni di lunedì 20 maggio : Meteo, le previsioni di lunedì 20 maggio Ancora maltempo sull'Italia: estesa anche a domani l'allerta arancione per i fiumi in Emilia Romagna, codice giallo per rischio inondazioni e smottamenti in Veneto e attenzione ai temporali in Campania. Pioggia in tutta la penisola da Nord a Sud. LE previsioni Parole ...

Meteo - weekend di pioggia. E temporali già da lunedì : nuovo vortice sull’Italia : L'alta pressione latita ancora sull'area mediterranea. Lo Stivale resta così avvolto da un tempo spesso molto instabile a tratti perturbato. La pioggia e i temporali rischiano di farla da padrone su molte zone del Nord e del Centro Italia almeno fino a mercoledì.

Quando torna il caldo? Anche domani sarà un lunedì di allerta Meteo : Come spiega la protezione civile infatti per domani lunedì 13 maggio è prevista allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche...

Meteo Giro d’Italia : pioggia e freddo verso Fucecchio - attenzione al vento della 3ª tappa di Lunedì a Orbetello [FOTO] : E’ ripartito sotto la pioggia da Bologna il Giro d’Italia che ieri ha incoronato Primoz Roglic prima maglia rosa dell’edizione 2019 della corsa ciclistica italiana: come ampiamente previsto dalle previsioni Meteo, il maltempo sta pesantemente condizionando questa prima parte del Giro e purtroppo durerà per tutta la settimana. Intanto adesso, durante la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, sulla corsa ha smesso di piovere dopo ...

Meteo Napoli - maltempo fino al weekend. Da Lunedì sole e caldo : Aggiornamento previsioni Meteo Napoli secondo il sito 3bMeteo, giovedì, 9 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata ...

Meteo - le previsioni di lunedì 6 maggio. Ultime news - Sky TG24 - : La settimana inizia con nuove perturbazioni su tutto il Paese. Al Nord cielo coperto su Emilia Romagna, rovesci al Centro sul medio Adriatico e neve in Appennino a quote medie. Piogge anche al Sud., ...

Meteo - le previsioni di lunedì 29 aprile. Ultime news - Sky TG24 - : Torna il sole nel Nord Italia e sul versante tirrenico. Nubi e rovesci persistono al Centro, lungo la fascia adriatica. Al Sud tempo variabile con possibili precipitazioni su Molise, Campania, alta ...

