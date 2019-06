Mercedes GLC - Al volante della 300 d

quattroruote

(Di sabato 8 giugno 2019) Unasu tre che esce dal concessionario è una Suv: facile, partendo da questo dato, capire il successoGLC. E quanto sia importante per la strategiaCasaStella. Dopo quattro anni di onorata carriera e oltre 400.000 pezzi venduti (se si considera anche la variante Coupé) ecco allora il restyling di mezza età. Un maquillage importante, che non ha riguardato tanto le forme, quanto piuttosto meccanica e tecnologia. Con prezzi da 48.505 a 57.395 euro e consegne a partire da luglio. Da fuori. L'occhio più attento scoverà piuttosto facilmente dove è arrivata la matita dei designer: gruppi ottici (tutti a Led, di serie), calandra, paraurti. A completare il quadro sono comparse anche cromature più estese nella parte bassacarrozzeria, per un look moderatamente off-road. Nell'abitacolo le linee sono quelle di sempre, ma arrivano un paio di novità tecnologiche ...

GroupParadiso : Le nostre Mercedes ?? vi aspettano per tutta l'estate al Vista Club ?? di Copanello. Ora in... Vista ?? troverete la n… - ItMbenz : Nuovi Mercedes-#AMG #GLC 63 e 63 S: partono i pre-ordini nel Regno Unito -