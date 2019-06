Mediaset in Olanda | Pier Silvio Berlusconi sulla nuova holding | Ci

Mediaset trasferisce la sua sede legale in Olanda costituendo holding : Mediaset trasferisce la sua sede legale in Olanda, costituendo un'holding che contiene anche Mediaset Espana. Lo ha deciso il Cda del Biscione anche per facilitare le alleanze internazionali iniziate con l'acquisto di quasi il 10% della tedesca Prosieben. L'holding MediaforEurope (Mfe) sarà quotata sia a Milano sia a Madrid e avrà sede fiscale in Italia. «Abbiamo il desiderio di una nuova casa per un broadcaster paneuropeo, ...

Mediaset trasferisce la sede legale in Olanda. Pier Silvio Berlusconi : “Obiettivo fare broadcaster europeo” : Mediaset trasferisce la sua sede legale in Olanda, costituendo un’holding che contiene anche la partecipazione di controllo di Mediaset Espana. E’ quanto deciso dal Cda del Biscione, giustificando la decisione nell’ottica di facilitare le alleanze internazionali iniziate con l’acquisto di quasi il 10% della tedesca Prosieben. L’holding MediaForEurope (Mfe) sarà quotata sia a Milano sia a Madrid e avrà sede fiscale in Italia. “E’ con ...

