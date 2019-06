Media,i "green" di Trump costano 105mln

Il presidenteha concluso il suo viaggio in Europa andando nel suo club di golf irlandese,a Doonbeg,ad un costo per i contribuenti americani, di 3,6 milioni di dollari. Lo segnala l'Huffington Post,calcolando che le visite disui suoisono costate complessivamente almeno 105,8 mln di dollari in soli due anni e mezzo, ovvero da quando si è insidiato alla Casa Bianca. Il presidente ha giocato a golf venerdì mattina e forse lo aveva fatto anche gli altri giorni ma la stampa non ha potuto verificarlo.(Di sabato 8 giugno 2019)