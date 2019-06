Mattia Binotto F1 | GP Canada 2019 | “Sorpresi da questa pole position Vettel ha fatto un

F1 - Mattia Binotto : “Daremo il meglio in Canada per metterci alle spalle gli errori del passato” : Il settimo weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina. Sul tracciato di Montreal (Canada) il Circus si esibirà e la Ferrari dovrà cercare di riscattarsi. Un inizio di stagione poco brillante per la Rossa, che ha dovuto subire il netto 6-0 della Mercedes su ogni tipologia di pista. Sull’asfalto canadese, dunque, un fine settimana in cui la speranza è sempre la stessa: andare forte e cercare di risalire la china. A Montecarlo, ...

F1 - Mondiale 2019 : Mattia Binotto - il capro espiatorio della disorganizzazione in Ferrari : 6-0, palla al centro? In questo caso siamo ai limiti della manifesta superiorità. La situazione nel Mondiale di F1 2019 tra Mercedes e Ferrari è questa: le Frecce d’Argento dominano e continuano a vincere e il Cavallino Rampante è in cerca di un qualcosa che non c’è. La macchina non è performante come la W10. Le ragioni sono diverse: dall’assenza di carico aerodinamico sull’avantreno, passando per l’uso di una ...

VIDEO Mattia Binotto arrabbiato : “La Ferrari non può commettere errori come quelli di Monaco” : Ieri la Ferrari ha commesso un clamoroso errore durante le qualifiche del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Gli uomini in rosso hanno deciso di trattenere Charles Leclerc credendo che il tempo realizzato bastasse per passare il primo taglio e invece il monegasco è stato eliminato nel Q1: oggi sarà chiamato a una clamorosa rimonta dalle retrovie. Sbaglio importante nel box del Cavallino Rampante, apice di un inizio di stagione davvero ...

VIDEO Mattia Binotto : “Charles Leclerc diventerà un pilota competo - deve fare esperienza” : La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charles Leclerc ha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principal Mattia Binotto ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: “Charles Leclerc deve fare ...

F1 - Mattia Binotto : “Stiamo già lavorando alla Ferrari del 2020” : Che l’annata della Ferrari non sia proprio delle migliori, in tempi recenti, lo si vede dai risultati: mai in grado di sovvertire il predominio della Mercedes, la Rossa di Maranello sembra già sul punto di abbandonare, a maggio inoltrato, ogni sogno di andare a caccia di quel Mondiale piloti che manca dal 2007, quando Kimi Raikkonen lo conquistò in una rocambolesca ultima gara a Interlagos, in Brasile. In vista del GP di Monaco, dunque, ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Monaco 2019 : “La Mercedes è avanti ma non crediamo ancora al Mondiale” : La prima giornata di prove libere del GP di Monaco è andata in archivio e la Mercedes ha dato una nuova dimostrazione di forza, monopolizzando le prime due posizioni con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari ha concluso in terza piazza le PL2 con Sebastian Vettel, evidenziando le solite criticità sulle gomme. Il vantaggio delle Frecce d’Argento è evidente e lo ha ammesso anche il Team Principal Mattia Binotto ai microfoni di Sky ...

Formula 1 - la Ferrari brancola nel buio : Mattia Binotto aumenta le preoccupazioni dei fan del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che sta vivendo la scuderia, ammettendo di non avere ancora una soluzione ai problemi Un inizio di stagione horror, cinque gare e altrettante doppiette della Mercedes, con tre successi di Hamilton e due di Bottas. Un dominio assoluto quello delle Frecce d’Argento, che potrebbe proseguire nelle prossime settimane se la Ferrari non risolverà i propri ...

F1 - Mattia Binotto : “Difficile sapere quanto tempo ci vorrà per risolvere i problemi ma ce la faremo” : Il momento è complicato per la Ferrari. Le cinque doppiette consecutive della Mercedes nel Mondiale 2019 di Formula Uno sono un duro colpo alle ambizioni del Cavallino Rampante, uscito con le ossa rotte dall’ultimo weekend in Spagna. Posteriormente alla corsa iberica, sempre sul tracciato catalano, si sono tenute due giornate di prove per consentire a tutti i team di provare alcuni componenti importanti e testare le nuove mescole della ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari in stato confusionale e la gestione di Mattia Binotto è poco incisiva : E sono cinque. La Mercedes continua a vincere e convincere: cinque doppiette nei primi cinque round del Mondiale 2019 di F1 sono un dato notevolissimo o, per meglio dire, un record. La scuderia di Brackley sta scrivendo la storia e probabilmente Lewis Hamilton, da Barcellona, ha iniziato il suo vero campionato perché ha voluto dimostrare di essere lui il migliore, dominando la corsa in lungo e in largo. E la Ferrari? In stato confusionale. La ...

Mattia Binotto F1 - GP Spagna 2019 : “Evidenziati i punti deboli della Ferrari - giornate così insegnano a crescere” : Giornata davvero molto difficile per la Ferrari, le qualifiche del GP di Spagna 2019 non hanno sorriso al Cavallino Rampante che non è mai riuscito a essere protagonista a Barcellona: Sebastian Vettel terzo, Charles Leclerc quinto, distacchi abissali dalla Mercedes che sta dominando il weekend del Montmelò con una facilità disarmante. Le Rosse perdono troppo terreno nel terzo settore e non riescono mai a ribattere contro le Frecce ...

VIDEO Mattia Binotto : “Modifiche anticipate? La Ferrari deve recuperare punti ma non è un all-in” : Mattia Binotto ha analizzato la situazione della Ferrari al termine delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il team principal della Ferrari si è soffermato sulle tante novità portate a Barcellona ma a suo dire non è un all-in, l’obiettivo è quello di sviluppare la macchina gradualmente e di recuperare dei punti in questo appuntamento dopo aver assistito da lontano alle quattro doppiette delle Mercedes. Di ...

Mattia Binotto F1 - GP Spagna 2019 : “Non ci giochiamo tutto a Barcellona! Bisogna sviluppare la macchina” : Venerdì molto difficile per la Ferrari che non è riuscita a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno infatti faticato sia in simulazione qualifica che sul passo gara, palesando un ritardo importante nei confronti delle Mercedes che sembrano volare. I tanti aggiornamenti portati a Barcellona e la nuova power unit non sembrano aver aiutato Sebastian Vettel e Charles Leclerc anche se siamo ...