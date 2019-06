Mare | contro l’inquinamento il ‘terzo paradiso’ di Pistoletto con la plastica riciclata

#LessPlasticIsMoreLife : migliaia di influencer italiani contro le plastiche in Mare : È stata presentata ieri, a Palazzo Madama presso il Senato della Repubblica, #LessPlasticIsMoreLife, la prima mobilitazione di attivismo civico lanciata sulla piattaforma Opera2030 con l’obiettivo ambizioso di coinvolgere gli influencer di Instagram in azioni #PlasticFree. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, ha dichiarato: “Voglio ringraziare questi giovani influencer impegnati in azioni per difendere i nostri ...

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : viaggio nel Mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

Migranti - Ue denunciata dalla Corte delll'Aja per le morti in Mare : "Crimini contro l'umanità" : L'accusa di "crimini contro l'umanità" si basa sull'ipotesi che funzionari e politici abbiano consapevolmente creato la "rotta migratoria più mortale del mondo"

I dazi di Trump contro il Messico - per ferMare i migranti : È l'ultimo tentativo del presidente statunitense di fermare i flussi migratori, anche se le due cose non c'entrano nulla

Roberto Saviano - ‘In Mare non esistono taxi’ : “La realtà contro le bugie della politica” : Ai vertici delle classifiche dei libri più venduti, "In mare non esistono taxi" di Roberto Saviano è la raccolta di fotografie di grandi autori internazionali che hanno documentato il tema delle migrazioni in mare, che si intreccia con il racconto dell'autore partenopeo, che dice: "Questo libro è per chi è stanco di ascoltare balle e vuole documentarsi, capire, agire."

"Migranti morti in Mare? Colpa della Marina". Ed è scontro tra ong e Salvini : Andrea Indini Una bimba di 5 anni muore su un barcone in avaria. Le ong accusano la Marina: "Non è intervenuta in tempo". L'ira di Salvini: "Difendo i nostri uomini" La morsa a tenaglia delle organizzazioni non governative è già in atto. L'accusa è contro le autorità italiane e, in particolare, contro la nostra Marina militare. La accusano di essere la causa della morte delle bimba di 5 anni che si trovava a bordo di un barcone in ...

Crociata contro le plastiche in Mare : 3 progetti sperimentali - una sola rotta : Facile e per certi aspetti necessario – come sottolineato dalla Vicedirettrice di Legambiente, Serena Carpentieri – tenere alto l’allarme e fare crescere la sensibilità pubblica rispetto al problema della plastica in mare, molto meno facile trovare soluzioni per limitare drasticamente l’uso di oggetti in plastica non smaltibili e ancora più complesso progettare sistemi davvero funzionanti per liberare oceani, ma anche mari così ...

Inter-Empoli - pallone tirato in campo per ferMare la ripartenza : la rabbia di Andreazzoli contro Gagliardini : Inter-Empoli, il tecnico degli ospiti Andreazzoli ha parlato di quanto accaduto durante un contropiede della sua squadra Inter-Empoli è stata una gara bellissima, ricca di emozioni ed occasioni sino all’ultimo secondo. Il risultato è stato in bilico sino all’ultimo ed i nerazzurri hanno provato in tutti i modi a portarlo a casa, anche con una scorrettezza che non è passata inosservata. Durante una ripartenza dell’Empoli ...

Contro il riscaldamento globale - si potrebbe trasforMare il metano in anidride carbonica : (foto: Indigo Molecular Images/Getty Images) E se il metano diventasse anidride carbonica (CO2)? Contro l’inquinamento atmosferico, una nuova soluzione potrebbe arrivare dalla trasformazione del metano, un gas serra con un potenziale di riscaldamento molto superiore rispetto a quello dell’anidride carbonica, proprio in CO2. L’approccio, che sembrerebbe Controintuitivo e apparentemente Controproducente è stato presentato e ...

Il Ministro dell'Interno contro Papa Francesco : 'I morti in Mare sono diminuiti' : Durante il comizio politico di ieri, sabato 18 maggio, tenuto in piazza Duomo a Milano, il leader della Lega, nonché Vicepremier e Ministro dell'Interno del Governo Conte, Matteo Salvini, dopo aver riunito nel capoluogo lombardo tutti i leader dei partiti europei di destra in vista delle imminenti consultazioni elettorali europee del prossimo 26 maggio, ha pronunciato parole molto dure all'indirizzo di Papa Francesco, addirittura fischiato dai ...

Giornata contro l’omo-transfobia : liberi di essere e di aMare senza paura : «La tredicesima Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia istituita dal Parlamento Europeo nel 2007, costituisce l’occasione per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea contro ogni forma di discriminazione inerente all’orientamento sessuale o alla identità di genere». Anche il presidente Mattarella interviene per ...

Huawei pronta a firMare con i governi accordi anti-spionaggio e a chiudere le controversie con Samsung sui brevetti : Stando a quanto reso noto dal Presidente di Huawei, il colosso cinese sarebbe disposto a sottoscrivere con i vari governi accordi "no-spy" L'articolo Huawei pronta a firmare con i governi accordi anti-spionaggio e a chiudere le controversie con Samsung sui brevetti proviene da TuttoAndroid.

Contro un Mare di plastica con Fare Verde Vittoria : Sabato 18 Maggio dalle ore 9.30 Fare Verde Vittoria vi da appuntamento a Cammarana. In concomitanza con tante realtà territoriali della Sicilia

Matteo Salvini - la rivolta dei militari contro le multe alle Ong e i soccorsi in Mare : Gli ostacoli non mancano anche dai vertici militari per il decreto Sicurezza bis, depositato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nuova e più dura stretta sui soccorsi delle Ong e gli sbarchi degli immigrati non piace nei corridoi del ministero della Difesa, oltre che in quelli del ministero