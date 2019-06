ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Una Bibbona, comune a sud di Cecina, nel Livornese. Così Luigi Disi sono rivisti, per discutere insieme sulladel Movimento 5 stelle. Fonti interne al M5s riferiscono qual è il pensiero del vicepremier: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese”. Il crollo alle Europee ha riportato d’attualità unche Diaveva già sollevato a febbraio: come riformare la struttura interna dei Cinquestelle. Di questo ha parlato con, anche se l’argomento è strettamente legato anche agli equilibri interni al governo e alla convivenza con la Lega, in vista del vertice a tre con Giuseppe Conte e Matteo Salvini in programma per lunedì. Decisioni collegiali, assemblee regionali, Meetup: la ripartenza dal basso ...

erregi69 : M5s, pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo: sul tavolo il tema della riorganizzazione - Cascavel47 : M5s, pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo: sul tavolo il tema della riorganizzazione - MPenikas : FQ: M5s, pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo: sul tavolo il tema della riorganizzazione -