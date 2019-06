Lontano da Te su Canale 5 la fiction romantica con Megan Montaner e Alessandro Tiberi

dituttounpop

(Di sabato 8 giugno 2019)da te da domenica su5 la nuovaitalo-spagnola di Mediaset conUna commediaper la domenica sera di5 in salsa italo-spagnola con la star ibericae l’italiano, per tutti lo stagista di Boris.Come ormai Mediaset fa frequentemente con le sue novitào serie tv, i primi 20 minuti sono stati già caricati su YouTube (basta cliccare qui). Qui di seguito invece il trailer per farvi una prima idea senza rovinarvi 20 minuti di visione.Girata tra Roma, Praga e Sivilglia,da te è scritta e diretta da Ivan Silvestrin su soggetto di Marco, prodotta da Cross Productions.da te la tramaAl centro dida Te la storia di Candela, ballerina di Siviglia, e dell’imprenditore romano Massimo, due persone completamente diverse, due caratteri opposti, ma due vite ...

