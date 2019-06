Lontano da te | nuova fiction di Canale 5 | cast e numero puntate

Lontano da Te anticipa e va in onda alla domenica sera : Megan Montaner torna nella nuova serie di Canale 5 : Fino a qualche mese fa parlavamo delle riprese di Lontano da Te, la nuova serie di Canale 5 con Megan Montaner , ma oggi ci ritroviamo qui con i primi dettagli sulla messa in onda . A quanto pare i fan della bella Pepa de Il Segreto non dovranno aspettare il prossimo autunno per vedere le sette puntate della serie ma lo faranno già dal prossimo mese. Attualmente la domenica sera è impegnata dai nuovi episodi di New Amsterdam e sarà alla fine di ...

Megan Montaner torna in tv : parte in estate la nuova serie Lontano da te : Lontano da te, la nuova serie di Canale 5 ha come protagonista l’ex star de Il Segreto Megan Montaner, con Alessandro Tiberi Lontano da te è la nuova serie tv prodotta da Mediaset e che ha come protagonista la ex star de Il Segreto, Megan Montaner. Pepa della soap spagnola avrà al suo fianco l’attore […] L'articolo Megan Montaner torna in tv: parte in estate la nuova serie Lontano da te proviene da Gossip e Tv.