Lontano da te | il cast della fiction

(Di sabato 8 giugno 2019) Così come le location, anche ildida te, la nuovadi Canale 5 in onda da domani, 9 giugno 2019, si divide tra Italia e Spagna. A partire dai due protagonisti, Alessandro Tiberi e Megan Montaner, interpreti rispettivamente di Massimo e Candela, due personaggi molto differenti tra di loro ma che si ritrovano a cambiare le loro vite.Massimo, infatti, vive a Roma, ed è l'amministratore delegato"Salvatori Tour", l'agenzia viaggi di famiglia che, dopo anni di successi, ora si trova in crisi. Candela, invece, è una ballerina di flamenco che vive a Siviglia, che gestisce una scuola di ballo in difficoltà.da te, ilpubblicato su TVBlog.it 08 giugno 2019 13:02.

