Londra Brexit | Theresa May ha ufficializzato le dimissioni

Il videogioco ambientato nella Londra del dopo Brexit : Brexit soft, no-deal, un secondo referendum: negli ultimi tre anni intorno all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, deciso dalla consultazione del giugno 2016, si sono consumate pagine di articoli, suggestioni e intere carriere politiche. E se ancora oggi nessuno può dire con certezza cosa succederà all'Inghilterra nei prossimi mesi, il mondo dei videogiochi ha deciso di provare a dare la sua risposta. Lo fa con l'annuncio del prossimo ...

Brexit - Trump spinge Londra : «Intese fenomenali se uscite dall'Europa» : Londra - Gli Stati Uniti sono pronti a stringere un accordo commerciale «fenomenale» in tempi record con il Regno Unito, ma solo a una durissima condizione: che il venerato...

Londra - Trump esulta : "Dopo la Brexit - un accordo commerciale fenomenale" - ma in piazza esplode la protesta : Sadiq Khan rilancia le sue critiche all'uomo più potente del mondo: "La verità - dice - è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia e nel Regno Unito - e il poster boy a cui guardano è lui".

Brexit - Trump : “Londra mandi Farage a trattare con Bruxelles ed esca dall’Ue senza pagare” : Nigel Farage, dice, gli piace molto. Al punto da affermare che Londra dovrebbe mandare lui a negoziare con Bruxelles l’uscita dall’Unione europea. Per la quale il Regno Unito non dovrebbe pagare i 39 miliardi pattuiti. Alla vigilia della sua visita nel Paese, Donald Trump ha parlato con il Sunday Times delle sue idee sulla Brexit. La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit Party, autore di un exploit alle elezioni europee ...

La Brexit sfila a Londra la corona di capitale mondiale della finanza : Il Tower Bridge a Londra (Pixabay) New York strappa a Londra lo scettro di capitale mondiale della finanza. Lo si legge nel Global Regulatory Outlook Report 2019, il settimo studio annuale pubblicato dalla società di consulenza Duff & Phelps, dove si evidenzia come le incertezze politiche ed economiche legate alla Brexit possano incidere negativamente sulla stabilità e sull’affidabilità della City. Tra gli esperti e i manager intervistati ...

Brexit. Londra tra elezioni generali e referendum : I laburisti si schierano per un referendum bis sulla Brexit. “L’unica opzione per superare la crisi della Brexit sarebbe quella

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere la Brexit” : ex sindaco di Londra finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

Londra - trionfa Brexit Party di Farage : 0.15 Alle Europee in Gran Breatagna, vince nettamente il partito della Brexit di Farage. Secondo le prime proiezioni, si attesta al 38%. A seguire i libdem filo-europei al 23%, crescono i Verdi che ottengono il 13%. Crollano i conservatori, intorno al 10%, storico record negativo. I laburisti sono al 9%.

"Per Londra e l'Ue la Brexit è inevitabile". L'ambasciatore Aragona - dopo la caduta della May - non vede altri scenari : Le dimissioni in lacrime di Theresa May, gli scenari politici che si aprono anche in ottica europea. Il terremoto politico nel Regno Unito. Con HuffPost ne parla un profondo conoscitore della realtà britannica: Giancarlo Aragona, a lungo Ambasciatore dell’Italia nel Regno Unito, già presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi).Ambasciatore Aragona, la premier Theresa May ha annunciato le sue ...

Brexit : Theresa May - la premier che ha tenuto in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Londra verso un secondo referendum sulla Brexit : Uscire dallo stallo a tutti i costi. E’ l’obiettivo del premier Theresa May. Il leader Tory è contrario ad un

Caos Brexit a Londra. Rottura del tavolo bipartisan - May verso le dimissioni : Non c’è pace a Londra. La Brexit agita la politica britannica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte. La trattativa tra Theresa

Brexit - May sventola bandiera bianca : Londra parteciperà alle Europee : Un epilogo scontato che la Premier May ha provato, invano e fino all'ultimo di scongiurare. Senza successo . Ormai è ufficiale: il Regno Unito parteciperà il 23 maggio alle elezioni Europee, a ...

Brexit : Londra parteciperà alle elezioni europee - May getta la spugna : Con un voto che in qualche modo si trasformerà, sulla scena politica interna, in un sottoprodotto dagli sbocchi imprevedibili di quel referendum bis che il fronte filo-Ue britannico invoca da tempo; ...