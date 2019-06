All you need is pop 2019. Inizia oggi la festa di Radio Popolare. Concerti e incontri : dagli Stato Sociale a Lercio.it : Torna la festa di Radio Popolare. Paolo Fresu, Lo Stato Sociale, The André, Omar Pedrini, Laioung, Clementino e i Bluebeaters sono solo alcuni degli artisti presenti al festival che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in Via Ippocrate 47 a Milano. Tre giorni di eventi, incontri, laboratori e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. E poi, spettacoli di tutti i generi, dallo show di Lercio.it ...

Seat Music Awards 2019 - 6 Giugno/ Scaletta cantanti e diretta : apre Lo Stato Sociale : Seat Music Awards 2019, Arena di Verona: diretta, cantanti e premi live del 6 Giugno 2019. I TheGiornalisti star della serata?

Lo Stato Sociale - tour promozionale in metropolitana : Un mini-tour in metropolitana per promuovere l`ultima hit estiva. E' l'ultima trovata de Lo Stato Sociale che si esibirà nelle stazioni delle metropolitane di Genova, Torino, Brescia, Milano, Roma, Napoli e Catania per diffondere il nuovo singolo estivo «DjDM****». La band di Lodo Guenzi ha deciso di esibirsi a sorpresa in due fermate di ogni metropolitana. Il titolo del singolo contiene una parolaccia, ma come racconta il leader della band non ...

DJ di M**** de Lo Stato Sociale con Arisa e M¥SS KETA - il nuovo singolo racconta un amore destinato a morire : DJ di M**** de Lo Stato Sociale con Arisa e M¥SS KETA arriverà in radio e in digital download venerdì 7 giugno. Potrebbe aggiungersi alle canzoni che aspirano ad un posto tra le hit estive, collaborazione d'eccezione tra il gruppo Lo Stato Sociale con le voci femminili di Arisa e M¥SS KETA. Si intitola DJ di M**** ed è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale edito Garrincha Dischi/Island Records. A più di un anno dalla pubblicazione dell'album ...

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale lascia XFactor per darsi al cinema : Il cantante de Lo Stato Sociale, dopo una sola partecipazione, lascia il talent di Sky e in un post sui social spiega perché. Una decisione che era nell’aria da mesi ma che il leader de Lo Stato Sociale ha confermato ufficialmente soltanto adesso, con un post affidato al suo account Instagram. Guenzi, reduce dalla conduzione del Concerto del Primo Maggio con Ambra Angiolini, molla il talent show di Sky dopo una sola partecipazione (per altro da ...

Migranti - le istruzioni de Lo Stato Sociale per salvare i naufraghi nel Mediterraneo – IL VIDEO IN ESCLUSIVA : salvare i Migranti nel mar Mediterraneo. istruzioni per l’uso. Ci pensa Lo Stato Sociale, nella declinazione marittima del “carota” – al secolo Enrico Roberto -, a spiegare come si interviene da un gommone di una ong per aiutare esseri umani su un barcone in balia del mare. Il VIDEO è online e dura una decina di minuti. Le insegne sono quelle della Mediterranea Saving Humans, mentre “carota” segue le indicazioni per un finto salvataggio. ...

Ossigeno - gli ospiti della quinta puntata : Lo Stato Sociale - Martina Attili - Gipi - Chiara Gamberale - Luna e Chadia Rodriguez : La musica si racconta su Rai3 con Manuel Agnell i. Domani sera torna 'Ossigeno', ospiti della quinta puntata e penultima puntata Lo Stato Sociale, Martina Attili, Gipi, Chiara Gamberale, Luna e Chadia ...

Quelli che il calcio domenica 5 maggio - ospiti Cimini e Lo Stato Sociale : Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2, gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento con Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2 a partire dalle 14, in simulcast con Radio 2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ultimo appuntamento della stagione con orario pieno prima delle prossime due puntate in versione ridotta che anticipano “Il Giro d’Italia”. Cimini e Lo Stato Sociale presentano “Canzone per l’estate”, ...

FESTA DEL LAVORO - PRIMO MAGGIO/ Diritti e Stato Sociale : sindacati a Bologna : PRIMO MAGGIO, la FESTA del LAVORO e dei lavoratori: origini e storia. Oggi a Bologna i sindacati scendono in piazza per parlare di Diritti e stato sociale.

Lo Stato sociale. Ecco i dieci fronti dell'Italia che diventa egoista : L'Italia diventa più egoista e dimentica il mondo del volontariato e della solidarietà, Ansa, . È una riforma ancora in cantiere, quella del Terzo settore, prevista dalla legge delega 106 del 2016. E mentre i tempi si sono allungati, anno dopo ...