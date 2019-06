LIVE Italia-Russia pallanuoto femminile | Semifinale World League in DIRETTA | 9-9 Si va

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE ULTIMO QUARTO.9-9. SI VA AI RIGORI 4″2 Timeout! 5″ Recupero di Avegno! 27″ Palombella sul palo di Queirolo. 1’24” GOOOOLLLLLLL!!!! Garibotti rompe il digiuno in superiorità!9-9. 1’58” Simanovich concretizza la superiorità.8-9. 2’13” Laguadagna una superiorità in ripartenza e chiama timeout. Si soffre. 2’48” Karimova ci punisce segnando in superiorità numerica.8-8. 3’23” Tabani conquista un rigore, Garibotti se lo fa respingere. 3’52” Fallo in attacco della. 4’17” Spreca l’che non conclude nei 30″ di possesso. 4’54” Fuori la conclusione di Karimova. 5’23” Altra superiorità sprecata dalle ...

