LIVE Italia-Russia pallanuoto femminile | Semifinale World League in DIRETTA | 7-4 Super

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’32” Altraiorità per la, che chiama timeout. 4’49” Prova dai cinque metri Queirolo ma non trova lo specchio. 5’17” Fallo in attacco della. 5’54”spuntata in attacco, altraiorità vanificata. 7’07” Gol di Prokofyeva che sorprende l’iniorità.7-5. 7’13” Fallo in attacco dell’. 7’30” Gorlero riprende a parare. 8’00” Primo possesso russo. INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO.7-4. 16″ Harimova buca ancora Gorlero.7-4. 52″ Gerzanich risponde subito e batte Gorlero.7-3 1’22” GOLLLL! Queirolo firma il primo gol del secondo quarto!7-2. 2’47” Gran palla recuperata in ...

EA_FIFA_Italia : È il capocannoniere @FQuagliarella27 il primo #TOTS rivelato della @SerieA! Alle 16 live su - Italbasket : Venezia-Saragozza, via Barcellona. Con @Gio_Skirt è tutta un'altra musica, rivivete con noi il viaggio delle Azzurr… - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… -