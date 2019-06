LIVE Italia-Portogallo volley | Nations League 2019 in DIRETTA | sfida da vincere contro i

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi, match valido per ladimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) per affrontare i lusitani in un confronto fondamentale nella corsa verso la qualificazione alla Final Six, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque ostico e impegnativo che cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono reduci dalla bella vittoriagli USA e andranno a caccia del quarto successo consecutivo nel prestigioso torneo internazionale mentre i nostri avversari sono incappati nel kola Russia e proveranno a riscattarsi prontamente. L’può contare sulla regia di Simone Giannelli e sulle bordate di Gabriele Nelli, ...

EA_FIFA_Italia : È il capocannoniere @FQuagliarella27 il primo #TOTS rivelato della @SerieA! Alle 16 live su - matteosalvinimi : Buona serata Amici! Pronte le proposte della Lega per tagliare tasse e burocrazia: solo un’Italia che cresce e lavo… - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… -