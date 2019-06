LIVE Italia-Portogallo volley | Nations League 2019 in DIRETTA | 8-6 Primo set molto

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-6 Errore al servizio dei portoghesi.time out tecnico. 7-6 Tavares riesce a tenere lì l’. 7-5 Errore in appoggio di Alex. 6-5 Anzani non riesce a tenere una palla apparentemente facile. 6-4 Attacco di Nelli senza muro, gran palla di Giannelli. 5-4 Scambio prolungato, Lorenzo trova il punto. 5-3 Pipe di Antonov, la palla si insacca tra muro e rete. 4-3 Bel mani fuori di Alex. 4-2 Giannelli per Anzani, che non sbaglia. 3-2tempo di Felipe. 3-1 Muro di Nelli! Break! 2-1 Ace di Russo! 1-1 Servizio in rete dei lusitani. 0-1 Muro out di Marco. INIZIOSET. Serve Antonov 12.58 Eseguiti gli inni, tutto pronto per l’inizio del match. 12.55 Vedremo se la nostra diagonale di riferimento sarà regolarmente in campo o se verrà operato un po’ di turnover, attenzione al reparto schiacciatori ...

