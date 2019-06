LIVE Italia-Portogallo 3-0 volley | Nations League 2019 in DIRETTA Dominio azzurro

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA LE PAGELLE DELLA PARTITA VIDEO HIGHLIGHTS3-0 LE DICHIARAZIONI DEGLI AZZURRI 14.23: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e appuntamento a domani alle 16 per-Russia Tutto facile, dunque, per l’che conquista il quarto successo consecutivo nellacontro il. Un secco 3-0 in meno di un’ora e mezzo con gli azzurri dominanti in tutti i fondamentali 25-11 Invasione del muro portoghese e si chiude qui il match 24-11 Vincente l’attacco del nuovo entrato Pinali da zona 2 23-11 Errore al servizio Russo 23-10 Manu out del nuovo entrato Raffaelli da zona 4 22-10 Errore di Valdir 21-10 Vincente Cavuto da zona 4 20-10 Errore al servizio Nelli 19-9 Aceeeeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-9 Vincente Cavuto da zona 4 17-9 Errore al ...

