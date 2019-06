LIVE Grecia-Italia | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | orario | canale tv | programma

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Riprende anche per la Nazionalena di calcio il discorso relativo alleaglidel. Dopo le prime due vittorie interne è arrivato il momento della prima trasferta per gli azzurri: i ragazzi di Roberto Mancini sono in, dove questa sera affronteranno la formazione ellenica. Dopo la vittoria al’esordio, per laè arrivato un pari, con la Bosnia, prossimo avversario dell’. La sfida traedsi giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Atene: la partita, valida per la terza giornata delleaglidi calcio, sarà trasmessa intv in chiaro su Raiuno ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi proporrà latestuale con pagelle. COME SEGUIREdi calcio Sabato 8 giugno ore 20.45tv su ...

patrimonioitatv : Istituto Italiano di Cultura di Atene - Calciodiretta24 : Grecia – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Lopinionista : Grecia – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -