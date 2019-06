LIVE Grecia-Italia | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | azzurri pronti alla battaglia

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione partita – Come vedere in tv e streaming– Le dichiarazioni di Roberto Mancini – Le quote dei bookmakers Buonasera e benvenutitestuale di, terza giornata delleagli. Gliallenati da Roberto Mancini puntano a restare a punteggio pieno nel Gruppo J, allontanando proprio gli ellenici, i quali sono di sicuro la Nazionale più insidiosa del girone insiemeBosnia. Nei primi due incontri l’ha raccolto due successi senza subire gol: ad Udine con la Finlandia (2-0) e a Parma contro il Liechtenstein (6-0), mentre ladopo la vittoria all’esordio con il Liechtenstein per 2-0 ha pareggiato in casa della Bosnia 2-2, risultato molto positivo in ottica, visto che passano due squadre per ...

interliveit : #GreciaItalia e non solo: le gare di oggi e dove vederle in tv e streaming - Laurezio : L'Italia ha bisogno dei tre punti per distanziare una rivale del girone - StadioSport : Grecia-Italia, Diretta Streaming Live, 3° giornata qualificazione Europei 2020 - -