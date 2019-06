LIVE Golden State-Toronto NBA | Finals 2019 in DIRETTA | Warriors avanti a fine primo

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE ILQUARTO!dopo la prima sirena.attaccata al match grazie ad un super Leonard da 14 punti. 25-17 Tripla di Leonard! 25-14 Grandissimo arresto e tiro di Leonard. 25-12 Tap in vincente di Looney. 23-12 Grandissima penetrazione di McKinnie che arriva facilmente al ferro. Green stoppa Gasol ed esplode la Oracle Arena. 21-12 Miracolo di Curry in rovesciata. 19-12 Gancio di Looney. 17-12 Leonard allo scadere dei 24 secondi. Ottimo inizio dell’ex Spurs. 17-10 Curry con lo stepback.sul +7 13-10 Immediata risposta di Leonard dall’angolo! 13-7 Tripla di Thompson! 10-7 Due liberi per Leonard. Clamorosa sorpresa nei. Kevon Looney entra in campo. 10-5 Ancora arresto e tiro per Thompson Timeout nella partita dopo sei minuti senza una pausa. 8-5 Tiro in corsa per Lowry. Si ...

zazoomnews : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Warriors obbligati a vincere gara-4 Raptors per allungare nel… - zazoomnews : LIVE Atletica Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: Tamberi sale in quota l’Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagiona… - zazoomnews : LIVE Atletica Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA: Tamberi per la vittoria superato 2.28! Scocca l’ora di Tortu magia… -