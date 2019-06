LIVE Golden State-Toronto NBA | Finals 2019 in DIRETTA | Raptors avanti prima dell’ultimo

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l’ultimo periodo FINISCE IL TERZO QUARTO!ora èdi dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro con la moto rilasciando il tiro al momento giusto per l’appoggio. 64-71 Curry stasera non sembra essere il solito fa 1 su 2 ai liberi. 63-71 Ibaka si alza ai limiti del pitturato: ne arrivano altri due per lui. 63-69 Ancora Leonard subisce il fallo, va in lunetta e coglie bottino pieno. 63-67 Gioco da tre punti di Leonard, che sfrutta il fallo tecnico di Green per realizzareil tiro libero e poi battere un avversario in ...

