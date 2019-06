LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 7-5 1-2 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | emozioni forti a

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 7-5 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : si va al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si ritorna a giocare per il quinto e decisivo set! Uscito dal campo Djookvic, ci vorrà un po’ perché il parziale decisivo cominci 7-5 SET DJOKOVIC: si va al quinto set con il dritto del serbo che comanda lo scambio! E dopo 3 ore e 4 minuti in due giorni ancora è in corso questa semifinale 40-15 Due set point Djokovic: se ne va largo lo slice di rovescio di Thiem 30-15 Ancora un errore ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 4-5 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l'austriaco recupera - il serbo serve per restare nel torneo 6-5 BREAK DJOKOVIC: terzo doppio fallo di Thiem, gravissimo, perché il serbo servirà (nel lato a sfavore di vento, il che sta condizionando entrambi) per allungare la semifinale al quinto set 30-40 Palla break Djokovic: Thiem sbaglia di dritto 30-30 Scambio lungo e duro da fondo, Djokovic provoca l'errore di Thiem con il rovescio 30-15 Stavolta è il passante di rovescio di Thiem a ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 3-2 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : girandola di break - ne ha uno di vantaggio il serbo 3-2 break DJOKOVIC: a zero strappa la battuta il serbo, con un altro errore, questo di dritto, da parte di Thiem 0-40 Tre palle break Djokovic: rovescio in recupero di Thiem che finisce appena lungo 0-30 Doppio fallo di Thiem, il secondo della sua partita 0-15 Spettacolo (con qualche errore di entrambi) in questo scambio: Djokovic alla fine lo conquista difendendo bene la rete con lo smash di ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 2-1 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : reazione del serbo - break nel terzo game del quarto set 0-15 Doppio fallo di Djokovic 2-1 break DJOKOVIC: Thiem ci prova di nuovo con la palla corta, ma il successivo passante di rovescio finisce larghissimo 30-40 CHE PUNTO! Lo conquista Djokovic fortunosamente, perché attacca male a rete, ma la palla di Thiem si ferma sul nastro permettendo a Djokovic di avere il tempo di passare l'austriaco. Palla break 30-30 Buona prima di Thiem 15-30 ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l'austriaco torna in vantaggio al quarto set point! 5-7 SET THIEM: l'austriaco trafigge di nuovo Djokovic proiettato ancora una volta verso la rete, ritorna in vantaggio vincendo questo terzo parziale! vantaggio Thiem, quarto set point: DIFESA SPETTACOLARE DELL'AUSTRIACO! Si difende da un paio di dritti del serbo in maniera incredibile, poi lo passa con il rovescio 40-40, 6a parità: ace centrale di Djokovic a 194 km/h, la più ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 4-5 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il serbo manca due palle break nel nono game 40-15 Accelera con il dritto Thiem, Djokovic non riesce a controllare il recupero di rovescio 30-15 Micidiale rovescio incrociato di Thiem. Due ore virtuali di gioco raggiunte (non contando l'interruzione tra ieri e oggi) 15-15 Buona prima di Thiem, non controlla la risposta Djokovic 0-15 Rovescio in rete di Thiem 5-5 Rovescio sull'incrocio delle righe di Djokovic, che tiene con un ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 3-4 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : controbreak del serbo nel settimo gioco 40-40 CHE SCAMBIO! Thiem deve fare quattro volte il punto tra accelerazione di rovescio, dritto, due smash e palla corta che il nastro porta quasi miracolosamente dall'altra parte 30-40 Palla break Djokovic: ne ha sempre avuta almeno una dalla ripresa del gioco. Il dritto di Thiem viene portato via dal nastro. 30-30 Djokovic prende il controllo dello scambio fin dalla risposta e chiude a ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-4 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : l'austriaco conferma il break di vantaggio 3-4 break DJOKOVIC: stecca malamente di dritto Thiem, perdendo il vantaggio acquisito ieri 30-40 Palla break Djokovic: scambio lungo alla fine del quale Thiem spedisce appena lungo il rovescio 30-30 Meravigliosa palla corta di rovescio di Thiem in uscita dal servizio 15-30 Non sale a sufficienza il dritto di Thiem sullo slice di rovescio di Djokovic 15-15 Doppio fallo di Thiem 15-0 Affonda in ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ricomincia la seconda semifinale con l'austriaco al servizio 15-30 Buona prima centrale di Thiem 0-30 Ancora una stecca di Thiem, stavolta con il dritto. Djokovic finora sta semplicemente rispedendo nell'altro campo la palla. 0-15 Subito uno scambio lungo, vola via il rovescio di Thiem. C'è ancora del vento a disturbare. 12:09 Terminato il riscaldamento, si riprende. Ricordiamo il punteggio: 2-6 6-3 1-3 Thiem, che è al servizio. 12:04 In ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : si riprende dopo l'interruzione per pioggia Roland Garros 2019 18.54 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.53 La prosecuzione del match Djokovic-Thiem si giocherà domani a partire ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : incontro sospeso per pioggia e rimandato a domani! Roland Garros 2019 18.38 Attendiamo di conoscere quando si giocherà la prosecuzione di questo match. 18.30 E' arrivata la cancellazione ufficiale ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 1-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : break dell'austriaco nel terzo set ma match ancora sospeso Roland Garros 2019 Nuova sospensione del match per la pioggia! 3-1 Attacca di dritto Thiem, Djokovic mette lungo il recupero! break! 40-A Passante di ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 0-1 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : Nole mette la freccia e vince il secondo parziale! Roland Garros 2019 30-15 Dritto a sventaglio vincente di Thiem! 15-15 Djokovic chiamato a rete da Thiem fa punto. 15-0 Rovescio largo di Djokovic. 1-1 ...

LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : Nole mette la freccia e vince il secondo parziale! Roland Garros 2019 1-0 Chiude con un ace l'austriaco. 40-0 Bordata con la prima. 15-0 Djokovic schiaccia ma Thiem si difende e conquista il ...