LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 4-5 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | il serbo manca due palle

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Accelera con il drittonon riesce a controllare il recupero di rovescio 30-15 Micidiale rovescio incrociato di. Due ore virtuali di gioco raggiunte (non contando l’interruzione tra ieri e oggi) 15-15 Buona prima di, non controlla la risposta0-15 Rovescio in rete di5-5 Rovescio sull’incrocio delle righe di, che tiene con un discreto agio il suo turno di servizio 40-30 Rovescio lungo di40-15 Ancora un’efficace prima di30-15viene a prendersi il punto a rete 15-15accelera con il dritto, ma l’ultimo finisce in rete 15-0 Prima vincente di, con l’aiuto anche del vento 4-5: perde il controllo del rovescio, palla in corridoio e servizio tenuto dall’austriaco Vantaggio: ...

