L' Italia ha sconfitto la Grecia per 3-0 e ha fatto un altro passo verso Euro 2020

Spettacolo puro al Giro d’Italia - Bilbao trionfa sul traguardo di Croce d’Aune : Roglic sconfitto dalla ‘triplice alleanza” : Pello Bilbao si aggiudica la vittoria nella penultima tappa del Giro d’Italia: alleanza tra Nibali e Carapaz, Roglic staccato a Croce d’Aune Una tappa mozzafiato oggi al Giro d’Italia: la 102ª edizione della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative, con colpi di scena, sorprese ed uno Spettacolo unico. I corridori hanno affrontato oggi 194km da Feltre a Croce d’Aune (Monte Avena), con cinque lunghissime salite che li hanno ...

Pallamano - Serie A1 2019 : Scudetto al Bolzano! Pressano sconfitto in gara-2 - altoatesini sul tetto d’Italia : Si chiude con la festa del Bolzano la Serie A1 di Pallamano maschile 2019. I ragazzi altoatesini, guidati in panchina da Boris Dvorsek, hanno sconfitto il Pressano anche in gara-2, con il nitido punteggio di 28-18, al termine di una sfida sostanzialmente senza storia sin dall’inizio, dopo il parziale di 7-3 nel primo quarto d’ora, chiudendo la frazione 14-7. Falcidiati dagli infortuni, con Dallago, Alessandrini e Di Maggio ai box, i ...

Giro d’Italia 2019 - Simon Yates game-over : il grande sconfitto - sprofonda a Ceresole e dice addio ai sogni di gloria : “Mi sto preparando a questa corsa da 12 mesi, l’ho preparata benissimo: se fossi nei miei avversari me la farei sotto perché io sto benissimo e sono convinto di poter fare la differenza. Quest’anno ci sono molti favoriti, ma io sono sicuro delle mie capacità e sono al top della forma: il favorito sono io”. Parole decise, forse troppo forti (e infatti hanno fatto abbastanza scalpore), quelle di Simon Yates alla vigilia del Giro ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Jomi Salerno campione d’Italia! Oderzo sconfitto in finale 30-20 : Va alla Jomi Salerno l’edizione 2019 della Serie A di Pallamano femminile, con la formazione allenata da Dragan Raijc capace di vincere anche gara-2 contro la Mechanic System Oderzo, con il punteggio di 30-20. Dopo un avvio equilibrato, le campane sono uscite alla distanza, grande ad equilibri difensivi e alle giocate di una ispirata Valentina Landri, chiudendo il primo tempo sul risicato vantaggio di 12-11. Nella ripresa le venete si sono ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal principe del Foro Italico. Nono titolo per lo spagnolo - sconfitto Djokovic in finale : Rafael Nadal si sblocca sulla sua amata terra rossa e conquista gli Internazionali d’Italia 2019. Nono titolo al Foro Italico per il maiorchino, che vince anche il suo primo torneo in questa stagione. Un trionfo arrivato dopo il successo in finale contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Questo è anche il 34° titolo in un Masters 1000 per Nadal, che supera proprio Djokovic ...

Internazionali d’Italia 2019 : Fabio Fognini conquista gli ottavi di finale. Albot sconfitto in due set : Fabio Fognini centra l’obiettivo e conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. L’azzurro ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-3 il moldavo Radu Albot (n.44 del ranking) in 1 ora e 47 minuti di gioco. Una partita in cui il ligure non ha brillato particolarmente, forse un po’ condizionato da una forma fisica non eccellente. Il problema alla gamba si è evidenziato anche ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Marco Cecchinato sconfitto con un doppio 6-3 da Philipp Kohlschreiber : Nell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia di Roma Marco Cecchinato è stato battuto con un doppio 6-3 dal veterano tedesco Philipp Kohlschreiber. Nel primo set il siciliano ha subito strappato il servizio all’avversario andando in vantaggio per 2-0 e poi per 3-1 ma da lì ha subito una serie di cinque giochi consecutivi e ben tre break da parte del 35enne bavarese che ha chiuso il primo parziale in soli 31 minuti. Kohlschreiber ...

VIDEO Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia : highlights e sintesi. Impresa del romano - sconfitto il fenomeno tedesco : Matteo Berrettini ha compiuto una clamorosa Impresa agli Internazionali d’Italia 2019 e ha sconfitto Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP. Il tennista romano si è imposto con grande autorevolezza in due set, surclassando il fuoriclasse tedesco che nulla ha potuto contro il padrone di casa che ha mandato in visibilio il pubblico della Capitale. Il 23enne approda così al terzo turno del Masters 1000 di Roma e sogna di farsi strada nel ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Basso sconfitto da Cilic. Berrettini avanti contro Zverev - Kyrgios batte Medvedev : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

