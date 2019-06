L’Italia ha battuto 3-0 la Grecia nelle Qualificazioni agli Europei del 2020

Massima attenzione in Libia - abbattuto caccia di Haftar : scontri a Sud di Tripoli - L’Italia aumenta la sicurezza dei porti : Giornata di scontri in Libia, dove è alta l’attenzione in seguito agli scontri che si stanno susseguendo da tempo: è in corso una violentissima guerra civile. Nella giornata odierna un caccia delle forze di Khalifa Haftar è stato abbattuto a sud di Tripoli, dove oggi sono ripresi i combattimenti: lo ha confermato un portavoce dell’Esercito nazionale libico che fa capo al generale. Le dichiarazioni sono state rilanciate da ...