Lexie Alford | a 21 anni ha visitato tutti i 196 Paesi della Terra | “Nel mondo c’è più

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Il 31 maggio 2019,, 21enne americana, ha messo piede in Corea del Nord, gettando le basi per diventare la persona più giovane a viaggiare in ogni Paese. Il suo obiettivo è battere il Guinness World Record di James Asquith, che ha ottenuto il titolo nel 2013 all’età di 24e unirsi ad altri viaggiatori, come Cassie de Pecol, che ha battuto il Guinnes World Record per essere stata la donna più veloce a visitare ogni Paese. Viaggiare in ognuna delle 196 nazioni sovrane delè un traguardo a cuilavora da quando era bambina, nonostante all’epoca non lo sapesse ancora.è cresciuta in una famiglia che possiede un’agenzia di viaggi in California. “Viaggiare è stata una partemia vita da prima che io abbia memoria”, dichiara a Forbes. Mentre cresceva, la sua famiglia ha viaggiato in lungo e in largo, dalla Cambogia a Dubai, dall’Argentina ...

misterbarcollo : RT @domanidove: Lexie Alford è entrata nel Guinness dei primati diventando, a soli 21 anni, la più giovane Globetrotter del mondo! La ragaz… - cittameridiane : @domanidove @lexie_alford @ItinDiViaggio @rivogliobarbie @viaggichemangi @GuideMarcoPolo @pietro_nik88 @Lascimmiaviagg @GWR Sì ma come? - cittameridiane : RT @domanidove: Lexie Alford è entrata nel Guinness dei primati diventando, a soli 21 anni, la più giovane Globetrotter del mondo! La ragaz… -