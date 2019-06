L’Europa chiede ancora tagli ma la spesa pubblica italiana è già bassa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) di Riccardo Realfonzo* La Commissione europea minaccia una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della regola del debito. Una regola assurda e irrealizzabile – non solo per l’Italia – secondo la quale sostanzialmente il debito pubblico andrebbe abbattuto ogni anno mediamente in ragione di un ventesimo della differenza tra il valore attuale del debito e l’obiettivo del 60% del Pil. Un obiettivo, come sanno gli addetti ai lavori, che non ha alcun fondamento scientifico perché nessuno mai ha dimostrato, o potrà mai dimostrare, che il 60% rappresenta un numero preferibile al 50% o al 70%. Abbattere a quel ritmo il debito al 60% del Pil significherebbe per l’Italia sperimentare almeno due decenni di politiche di lacrime e sangue, che produrrebbero la desertificazione economica e sociale del Paese. Conti ...

matteosalvinimi : #Salvini: mio obiettivo è smontare definitivamente la legge Fornero. Se l’Europa chiede di rimetterla avrà in me un… - SEABOSS105 : LO STATO chiede di aumentare l'età delle pensioni perché in EUROPA tutti lo fanno. NOI CHIEDIAMO IN CAMBIO: -… - giacomo_fiaschi : Becchi e bastonati? Mal voluto non è mai troppo. “Ce lo chiede l’Europa.” Quante volte ce lo hanno raccontato neg… -