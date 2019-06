Le novità di EA Play 2019 | tutti gli annunci e i trailer dalla conferenza E3 di

Fifa 20 : prime novità sul gameplay! : EA Sports ha pubblicato, con mesi di anticipo rispetto al rilascio, le prime informazioni sul gameplay di Fifa 20 sottolineando come verranno risolti alcuni dei problemi più importanti rilevati in Fifa 19. Ecco il comunicato dettagliato! Ehi fan di Fifa, Con l’avvicinarsi dell’EA PLAY e gli annunci delle prossime uscite, volevamo aggiornarvi sul gameplay di […] L'articolo Fifa 20: prime novità sul gameplay! proviene da I ...

Milan-Uefa - continua la querelle Fair play finanziario : possibile esclusione dalle coppe e novità in chiave calciomercato : Milan in attesa della decisione dell’Uefa in merito al Fair play finanziario che potrebbe condizionare la prossima stagione rossonera Il prossimo calciomercato del Milan sarà a dir poco low cost, una “notizia” che ha scatenato il panico all’interno della società. Leonardo, conscio di non avere spazio di manovra, saluterà la truppa, così come Gattuso consapevole che non avrà la squadra che chiede nella prossima ...

Aspettando la Stagione 2 di Apex Legends - novità in arrivo all’EA Play 2019? : A distanza di ormai quattro mesi abbondanti dall'arrivo sulla scena di Apex Legends è arrivato il momento per il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts di dare una svolta netta alla sua carriera videoludica. Se infatti le prime settimane di vita del titolo hanno visto un'invasione di massa dei server di gioco da parte degli utenti - con oltre cinquanta milioni fatti registrare nei primi quattordici giorni dalla release – c'è ...

Ricostituzione display Samsung Galaxy Note 10 - le ultime novità : Dopo avervi parlato della batteria, della fotocamera e del tipo di memoria che equipaggerà il Samsung Galaxy Note 10, è arrivato il momento di concentrarci sul display, o per meglio sulla struttura che lo contraddistinguerà. Grazie al passaggio del phablet su un noto benchmark, siamo arrivati a carpire alcune informazioni relative allo schermo, a cui sarà apportata una risoluzione di 1440 x 3040 pixel con un fattore di forma di 19:9 (proporzione ...

Google annuncia alcune novità per il Google Play Store : Il sistema di valutazione delle applicazioni su Google Play è finalmente pronto a una ristrutturazione che cambierà radicalmente alcune basi. Una decisione che era attesa da tempo e che farà sicuramente piacere sia agli sviluppatori sia agli utenti stessi, per avere uno sguardo più coerente e meno approssimativo sulle recensioni delle app sul mercato di […] L'articolo Google annuncia alcune novità per il Google Play Store proviene da ...

A mezzanotte seguite in diretta State of Play : tra MediEvil e le ultime novità dell'universo PlayStation : È tempo del secondo appuntamento con State of Play l'appuntamento di Sony in "stile Nintendo Direct" che torna con una breve diretta che però si preannuncia piuttosto succosa dato che non mancano dei rumor molto interessanti su quelli che potrebbero essere i protagonisti dell'evento.Ecco come Sony stessa ha presentato l'appuntamento di questa notte:Ciao! Vi annunciamo che le ultime novità dal mondo PlayStation torneranno in un nuovo episodio ...

Moto GP 19 : Le novità del Multiplayer tra Server Dedicati e Modalità Race Director : Milestone ha presentato oggi tutte le novità della modalità Multiplayer di MotoGP 19, che si arricchisce di importanti novità sia dal punto di vista tecnico che di gameplay. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di dedicare grande attenzione all’implementazione di tecnologie che potessero migliorare sensibilmente il gameplay online, oltre ad arricchirla con nuove funzionalità che permettessero ai giocatori di ...

Serie C - tra playoff e sguardo al futuro : la novità annunciata da Ghirelli : Terminata la stagione regolare in Serie C, iniziano i playoff, praticamente un campionato a parte dove tanti fattori la faranno da padrone. Ha parlato di questo, all’Italpress, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Ecco le sue parole. “Finito il campionato, si apre la fase dei play, sarà un mese di spettacolo, di calcio, di pubblico, ci saranno tante emozioni esattamente come deve essere il cuore della Serie C, cioè ...

Borderlands 3 : Gearbox ci mostra tutte le novità del gioco tramite esplosive sezioni di gameplay : Direttamente dal palco del nuovo evento dedicato all'attesissimo Borderlands 3, il CEO di Gearbox Randy Pitchford e Paul Sage (Creative Director) hanno svelato alcune delle caratteristiche del nuovo episodio tramite una serie di video gameplay. Grazie ad essi possiamo farci un'idea più precisa di diversi argomenti, tra cui boss, sistema di loot (molto importante in un gioco del genere) ed interazione con l'ambiente di gioco. Gli argomenti ...

Borderlands 3 : Gearbox ci mostra tutte le novità del gioco - tramite esplosive sezioni di gameplay : Direttamente dal palco del nuovo evento dedicato all'attesissimo Borderlands 3, il CEO di Gearbox Randy Pitchford e Paul Sage (Creative Director) hanno svelato alcune delle caratteristiche del nuovo episodio tramite una serie di video gameplay. Grazie ad essi possiamo farci un'idea più precisa di diversi argomenti, tra cui boss, sistema di loot (molto importante in un gioco del genere) ed interazione con l'ambiente di gioco. Gli argomenti ...

Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome 74 stabile arriva nel Play Store con un mucchio di novità proviene da TuttoAndroid.

Tante novità per il Play Store : download simultanei - condivisione app interne e Play Protect : Il Play Store è ancora una volta protagonista di numerosi test e aggiornamenti, che portano download simultanei e molte altre novità. L'articolo Tante novità per il Play Store: download simultanei, condivisione app interne e Play Protect proviene da TuttoAndroid.