Le leggende metropolitane sull’impero Disney

Geek Pride Day - le leggende metropolitane della cultura geek : geek, nerd o stereotipo? (foto: Photo Media/ClassicStock/Getty Images) Il 25 maggio si celebra il geek Pride Day, ricorrenza nata dal basso per affermare l’orgoglio di identificarsi come geek. Il primo geek Pride Day è stato il Día del orgullo friki, tenutosi il 25 maggio del 2006 in Spagna, anche se in realtà negli Stati uniti, a cavallo del millennio, avevano cominciato a diffondersi iniziative analoghe. Secondo quello che scrisse El ...

Chi ha paura dei Pokémon? Le leggende metropolitane sui mostri tascabili : (foto: Yvonne Hemsey/Getty Images) Pokémon: Detective Pikachu è un successo, e si parla già del sequel. Nel frattempo è stato annunciato un nuovo videogioco per smartphone ispirato al franchise. Come ha scritto Chiara Severgnini sul Corriere della aera quello dei Pokémon è “un impero su cui non sembra tramontare mai il sole, fatto di videogame, carte da gioco, merchandising, cartoni animati e film” e a distanza di 23 anni, il segreto ...

Star Wars Day : le leggende metropolitane su Star Wars : Le Star di Star Wars: Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford (Photo By Steve Larson/The Denver Post via Getty Images) Il gioco di parole May the fourth be with you circola nel mondo anglosassone da quando esiste la saga, ma almeno dal 2008 il 4 maggio è diventato una celebrazione internazionale associata a Star Wars. Prima si chiamava Luke Skywalker day, ma in breve ha lasciato il posto al più inclusivo Star Wars day, celebrato per la prima ...