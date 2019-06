huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) “Per tutti i soldi che spendiamo, laNON dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso(di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza”. Lo twittacriticando lae scivolando in una ‘’, quella di dire che la Luna è parte di. Probabilmentevoleva far riferimento al fatto che andare sulla Luna è parte del più ampio progetto di andare su. Ma la sua formulazione del concetto ha scatenato la rete. “Ha annunciato al paese e al mondo che la Luna fa parte di, e se lo dice il presidente è vero” è uno dei tweet ironici.“L’uomo che accusa tutto il mondo di dire Fake News ci dice che la Luna è parte di” è un altro. For all of the money we are ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Le guerre stellari di Donald Trump. Attacco alla Nasa e mega-gaffe su Marte - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Le guerre stellari di Donald Trump. Attacco alla Nasa e mega-gaffe su Marte - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Le guerre stellari di Donald Trump. Attacco alla Nasa e mega-gaffe su Marte -