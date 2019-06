Le avversarie dell’Italia nel Mondiale femminile | Australia | Giamaica e Brasile

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. La fisicità dell’Australia e l’imprevedibilità del Brasile da temere : Australia, Brasile e Giamaica: saranno queste le prossime avversarie che l’Italia di Calcio femminile di Milena Bertolini affronterà nei Campionati del Mondo 2019 in Francia, programmati dal 7 giugno al 7 luglio. Le azzurre, inserite, nel gruppo C, scenderanno in campo contro le australiane a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la giamaicane a Reims (14 giugno) e le brasiliane sempre a Valenciennes (18 giugno). Da regolamento, le ...

Brasile Women’s – le avversarie dell’Italia a Francia 2019 : Brasile Women’s – Conosciamo la nostra terza avversaria nel Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”Mondiali femminili di calcio. La terza sfida delle azzurre sarà martedì 18 giugno alle ore 21:00 contro il Brasile Women’s.Il Brasile ha sempre raggiunto la fase finale di un Mondiale ma non è mai riuscito a vincere un torneo.Il miglior piazzamento raggiunto dalle carioca è un secondo posto al Mondiale del ...

Giamaica Women’s – le avversarie dell’Italia a Francia 2019 : Giamaica Women’s – Conosciamo la nostra seconda avversaria del Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”La seconda sfida delle azzurre al Mondiale di calcio femminile “Francia 2019” sarà venerdì 14 giugno alle ore 21:00 contro la Giamaica Women’s.La selezione Giamaicana si presenta al Mondiale per la prima volta e arriva in Francia con l’entusiasmo e la spensieratezza di chi sta vivendo un sogno ...

Australia Women’s – le avversarie dell’Italia a Francia 2019 : Australia Women’s – Conosciamo la nostra prima avversaria nel Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”Mondiali femminili di calcio. La prima sfida delle azzurre sarà domenica 9 giugno alle ore 13:00 contro l’Australia Women’s.L’Australia si presenta al Mondiale per la settima volta ed è mancata solo nella prima edizione, quella del 1991.Il miglior piazzamento raggiunto dalla squadra oceanica sono ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Ecuador e Messico molto ostiche per la qualificazione - abbordabile il Giappone : La giornata inaugurale del Campionato del Mondo Under 20 di Calcio è ormai alle porte, giovedì 23 maggio andranno in scena i primi quattro match della fase a gironi della rassegna iridata giovanile organizzata in Polonia. L’Italia sarà presente alla manifestazione grazie allo splendido secondo posto conquistato negli ultimi Europei Under 19 ed ora è chiamata ad un altra cavalcata travolgente per ben figurare anche a livello globale a ...

Basket 3×3 - World Cup 2019 : il calendario dell’Italia e le avversarie delle azzurre : Tutti a caccia del trono dell’Italia. Dal 18 al 23 Giugno ad Amsterdam si terrà la World Cup 2019 femminile di Basket 3×3. Le azzurre sono campionesse del Mondo in carica e affronteranno nel primo girone Nuova Zelanda, Ucraina, Russia ed Indonesia. Sarà un’edizione importantissima del Mondiale, perchè le prime tre squadre classificate accederanno direttamente ai gironi di Qualificazione Olimpica, che si disputeranno nel Maggio ...