L' annuncio di Trump | «Firmato l' accordo con il Messico | dazi sospesi» 

corriere

(Di sabato 8 giugno 2019) Il presidente degli Stati Uniti su Twitter: «Le tariffe commerciali non scatteranno da lunedì». In cambio «servono misure forti per fermare i flussi dei migranti negli Usa»

repubblica : Dazi, l'annuncio di Trump: raggiunto accordo con Messico - pierdos2000 : RT @Radio3tweet: Il @nytimes invece decide di non aprire sull'annuncio di invio di soldati ma si sofferma sui 'passi avanti' tra #USA e #Me… - ttgitalia : Dopo le restrizioni varate dal Governo #Trump, @MSC_Crociere non opererà più le #crociere verso #Cuba. Ecco l'annun… -