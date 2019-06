La7 | tre speciali di prime time per L' Aria che Tira

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) La7 decide di non mollare la politica il martedì sera e porta L'cheinper trein onda l'11, il 18 e il 25 giugno. Se Giovanni Floris ha chiuso la sua stagione lo scorso 4 giugno (Alè), Myrta Merlino è pronta a subentrare per chiudere questo mese di giugno piuttosto agitato sul fronte istituzionale. La formula del programma non cambia, tantomeno lo stile di conduzione della padrona di casa (che da Floris ha di certo già mutuato l'adorazione per gli applausi compulsivi): la serata procederà con interviste e faccia a faccia con i protagonisti della politica, della cronaca, dell’economia, della cultura, con servizi e reportage sui principali fatti della settimana.Nel frattempo in dayinizia la versione estiva del programma, condotta da Francesco Magnani come sempre alle 11.00 dal lunedì al venerdì, ovviamente su La7. ...

