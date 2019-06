La Screen Sport Super Cup | il trofeo ai tempi dell’esilio inglese

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 giugno 2019) La squalifica delle squadre inglesi dalle coppe europee per i fatti dell’Heysel, partorì una temporanea manifestazione “di riserva”: fu un autentico fallimento di Stefano Ravaglia Cinque anni di squalifica dalle competizioni internazionali per i club inglesi, uno in più per il Liverpool, resosi protagonista per riflesso dalle nefandezze dei suoi tifosi. Il verdetto impietoso emesso dopo la tragica finale di Coppa dei Campioni all’Heysel di Bruxelles il 29 maggio 1985, disegnò una linea di confine tra il vecchio e il nuovo calcio, seppur serviranno altri 96 morti nel 1989, a Hillsborough, per certificare un vero cambiamento. I fatti sono noti: prima di Juventus-Liverpool i tifosi occupanti il settore Z, confinante con quello presieduto dalla marea rossa, finirono vittima di deliberate cariche degli inglesi che portarono al crollo del muro di cinta e ...

