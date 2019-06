La recensione dell’EP Jova Beach Party di Jovanotti | il cocktail da ascoltare durante

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) L'estate di Lorenzo Cherubini suonerà a tutto volume, e l'EP "" dinotti è l'aperitivo da sorseggiare con i piedi immersi nella sabbia quando non si ha alcuna intenzione di rincasare. Tra arachidi che volano per poi precipitare lungo la gola e gradazioni d'alcol ridotte al minimo, Lorenzo lancia 7 tracce + una di reprise per prepararci al grande tour che lo porterà a infiammare le spiagge dal 6 luglio al 31 agosto. Anticipato dal singolo Nuova Era, prodotto da Stardust, "" dinotti è la prima raccolta di inediti dal 2017, quando "Oh Vita" era stato presentato in 50 date. Questo nuovo EP, ovviamente, è solo un assaggio e di un nuovo vero e proprio album in studio non c'è ancora traccia né nome. La peculiarità di "" è il numero 7: alle 7 tracce corrispondono 7 produttori diversi, e tutti i brani sono stati registrati ...

