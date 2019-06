La Nasa apre al turismo nella Stazione Spaziale dal 2020 | 35mila dollari a notte

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) I prezzi sono veramente 'astronomici': la, National Aeronautics and Space Administration, l'entestatunitense,alstellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal, infatti, laInternazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il rischio di undi massa: vi accederà solo chi possa permettersi una spesa di 50 milioni diper il viaggio, visto che per arrivarci non ci sono che costosissimi lanci spaziali attraverso capsule da trasporto, e di 35 milaper dormire nel primo 'albergo' aperto nell'universo. II piano della 'Space Economy Usa', è stato presentato a Wall Strett, tempio della finanza newyorkese. L'obiettivo dell'operazione, è favorire la ...

sole24ore : La Nasa apre al turismo: 35mila $ a notte un viaggio sulla stazione spaziale - Il Sole 24 ORE… - dario74x : RT @sole24ore: La Nasa apre al turismo: 35mila $ a notte un viaggio sulla stazione spaziale - Il Sole 24 ORE - luc4m4rtin : RT @sole24ore: La Nasa apre al turismo: 35mila $ a notte un viaggio sulla stazione spaziale - Il Sole 24 ORE -