La Lega ha fatto il miracolo? Si sgonfierà già alla prima tornata elettorale

Palumbo : soddisfatto per operazione Polizia locale - ora ristabiliamo Legalità : Roma – “Esprimo grande soddisfazione per l’operazione della Polizia locale in corso nel complesso immobiliare Bastogi. Lo scorso aprile, e’ stata proprio la commissione Trasparenza ad accendere un faro su questo quartiere residenziale e a denunciare un quadro di illegalita’ diffusa, sia dal punto di vista delle assegnazioni di alloggi, sia per quanto riguarda le pratiche adottate da alcuni residenti, come gli ...

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Nardella : “Firenze città simbolo - Lega ha fatto di tutto per conquistarla” : “Non c’è dubbio che si tratta di un risultato clamoroso, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La partita si chiude oggi. È un dato dato clamoroso anche perché da quando c’è l’elezione diretta dei sindaci, è la prima volta che un sindaco viene eletto due volte di seguito. È un risultato storico, inatteso per molti aspetti anche nelle sue dimensioni”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella durante una ...

Lance Armstrong non si pente : “Ho fatto quello che dovevo per vincere - era ilLegale ma non cambierei nulla” : Lance Armstrong non smette mai di fare parlare di sé anche se è fuori dal mondo del ciclismo da ormai sette anni. Il texano è stato bannato a vita dalla UCI e privato dei sette Tour de France vinti dopo che ha confessato di aver usato sostanze dopanti nel corso del suo decennio trionfale. Il 47enne ha rilasciato un’intervista alla NBC in cui non ha mostrato il minimo pentimento: “Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era ...

M5s e Lega : che differenze sull’Europa? Ci scrive il Fatto : Al direttore - Si è conclusa una campagna elettorale che dovrebbe passare alla storia come la peggiore che sia stata mai condotta, una campagna di carattere allusivo (un parlare a nuora perché suocera intenda): si è parlato, quasi sempre e confusamente dell’Italia, alludendo implicitamente all’Europ

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Maggio : Toh - Lega senza programma. Sintonia Pd-FI su Bce e migranti : Il dossier La Lega non ha un programma. Ecco cosa c’è in quelli degli altri Verso il voto – Sintonia tra Pd e Forza Italia su Bce e migranti, Fratelli d’Italia vuole il blocco navale, il M5S vuole tagli alla “euro-casta” di Stefano Feltri Forza Abusi di Marco Travaglio “Abusivi di tutti i posteggi urbani e interurbani, unitevi!”. E questo è Totò. “Abusatori d’ufficio di tutti i comuni, province e regioni, unitevi!”. E questo è ...

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Maggio : Conte sfida la Lega : “Sfiduciatemi ora”. Stop al dl Sicurezza : Le misure Decreto Sicurezza bis, Conte e il Colle frenano Salvini Stallo permanente. Nell’ultimo Consiglio dei ministri prima del voto sì pieno solo alle nomine: ”approvazione preliminare” per la legge contro le Ong di Carlo Di Foggia Gli imbucati di Marco Travaglio Vedendo Carlo Calenda che s’imbuca all’adunata milanese di Salvini e dei suoi eurocamerati e molesta capannelli di leghisti in piazza Duomo, ci è tornato in mente il vecchio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Anche i 5 Stelle contro la sospensione della prof : "Fatto grave - la Lega censura?" : Il caso della professoressa sospesa da un istituto industriale di Palermo per un video (realizzato dagli studenti) critico delle politiche di Matteo Salvini provoca divisioni Anche nel governo gialloverde. Dopo le critiche di Grasso e Zingaretti, infatti, tocca a Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura M5S, prendere le distanze da un episodio giudicato “grave”.“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi ...

Elemosiniere del Papa - i frati di Assisi si schierano dalla sua parte : “Se quello che ha fatto è ilLegale - arrestateci tutti” : “Se quello che ha fatto Krajewski è illegale, allora arrestateci tutti”. I frati di Assisi si schierano con l’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che sabato scorso ha deciso di riallacciare la corrente di uno stabile occupato vicino a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, dove vivono 450 persone, tra cui 98 bambini. Nel dibattito che si è scatenato dopo il gesto del cardinale, con Salvini che ha dichiarato di ...

In Edicola sul Fatto del 13 Maggio : M5S contro i conflitti d’interessi. FI spara - fuggi-fuggi di Lega e Pd : Di Maio: “Conflitto d’interessi da domani”. Lega e Dem in fuga Il M5S vuole calendarizzare la legge martedì alla Camera: “È nel contratto”. FI alza le barricate. Il capo leghista: “Non è una priorità”. Il Pd tace o parla di Casaleggio di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nunzia vobis gaudium magnum. “I 5S stoppano la De Girolamo a Linea Verde Estate. Di Maio: ‘Cosa c’entra un’ex parlamentare con la tv pubblica?’” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio : M5S contro i conflitti d’interessi. FI spara - fuggi-fuggi di Lega e Pd : Di Maio: “Conflitto d’interessi da domani”. Lega e Dem in fuga Il M5S vuole calendarizzare la legge martedì alla Camera: “È nel contratto”. FI alza le barricate. Il capo leghista: “Non è una priorità”. Il Pd tace o parla di Casaleggio di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nunzia vobis gaudium magnum. “I 5S stoppano la De Girolamo a Linea Verde Estate. Di Maio: ‘Cosa c’entra un’ex parlamentare con la tv ...