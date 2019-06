La Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù a Ragusa

Grugliasco : al via la Festa delle Parrocchie dal 7 al 9 giugno : Dal 7 al 9 giugno la città di Grugliasco si riempie di musica, gazebo per lo street food, giochi all'aperto per i bambini e cene regionali. Si tratta di una maniFestazione cittadina che si tiene ogni anno e che offre sempre molte sorprese e novità. Si svolge tra piazza Matteotti, viale Giustetti e l'oratorio Go, inaugurato lo scorso anno, che al suo interno ospita il ristorante La Boita, dove ogni sera si potranno degustare delle cene regionali. ...

Lavoro - sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. ManiFestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Chiaramonte Gulfi in Festa per Maria SS. delle Grazie : Chiaramonte Gulfi è in festa per Maria Santissima delle Grazie. Tanti gli appuntamenti anche per oggi. Venerdì le cresime con il vescovo Cuttitta

Islam - Festa del Ramadan a scuola a Bologna : studenti italiani "sfrattati" - lezione fuori sotto il sole : A Bologna si celebra il Ramadan a scuola: Islamici dentro la palestra e bambini fuori, sotto il sole. Succede a Castel San Pietro Terme, dove gli alunni delle scuole medie Pizzigotti sono stati sfrattati per lasciare spazio ai musulmani e ai loro "canti religiosi". "La scuola - dicono i genitori al

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le stelle della maniFestazione. Alex Morgan - Carli Lloyd e Marta tra le vedette in Francia : Il giorno tanto atteso è ormai prossimo. Con il match d’esordio tra Francia e Corea del Sud, in programma domani al Parco dei Principi di Parigi, prenderanno il via i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un evento tanto atteso per tutti gli appassionati di questa disciplina e anche per le giocatrici che godranno di una grande vetrina per mettersi in luce e dimostrare che questo sport non ha soltanto una valenza maschile. Una rassegna che si ...

Festa del Ramadan a scuola. Islamici "sfrattano" i bambini : Giuseppe De Lorenzo A Castel San Pietro i bambini fanno ginnastica sotto il sole. In palestra ci sono gli Islamici. Ira dei genitori: ". Forza Italia: "Siamo alla follia" La Festa di fine Ramadan in palestra e i bimbi al sole a fare ginnastica. A Castel San Pietro (Bologna) esplode la polemica sull'opportunità di concedere un luogo pubblico per l'evento conclusivo del mese sacro dell'islam. Gli alunni delle medie Pizzigotti, infatti, ...

Festa della Musica a Varallo - l'evento si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno : Quest'anno la Festa della Musica a Varallo Sesia (Vercelli) raddoppia. Anziché in una sola giornata, infatti la maniFestazione Musicale si svolgerà su due giorni. In occasione della sua XXVIII edizione, nella serata di sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 e poi domenica 23 dalle ore 15.00, le strade le piazze ed i cortili del centro storico sotto la spettacolare cornice offerta dal Sacro Monte, nella cittadina di Varallo Sesia, si ...

Roberto Fico - anche i suoi fedelissimi sono sotto choc : "Cosa c'entrano i rom con la Festa della Repubblica?" : Al peggio non c' è mai fine. Devono averlo pensato in molti tra i grillini domenica scorsa, dopo aver sentito il presidente della Camera Roberto Fico dedicare la festa della Repubblica «ai migranti e ai rom» con tanto di pugno chiuso sinistro alzato in segno di saluto. Gli animi pentastellati, già p

Le foto della maniFestazione di Hong Kong per l’anniversario di piazza Tienanmen : È uno degli unici due posti in Cina dove sono permesse, e hanno partecipato decine di migliaia di persone

Cori nazisti dei tifosi dell’Hellas Verona durante la Festa promozione : il club prende le distanze : L’Hellas Verona ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A ma a fare discutere sono stati i Cori razzisti intonati durante la festa promozione, la società ha deciso di prendere le distanze attraverso un comunicato ufficiale. “L’Hellas Verona, in merito ad alcuni articoli apparsi nelle ultime ore sui media relativi ai Cori di poche decine di persone, intende precisare che la societa’ prende le distanze e ...

Matteo Salvini contro Roberto Fico : “Aspettiamo la Festa del borseggiatore e del lavavetri” : Matteo Salvini, dal palco di un comizio a Cremona, è tornato ad attaccare il presidente della Camera, Roberto Fico, per aver dedicato la festa della Repubblica ai migranti, ai rom e ai sinti che sono in Italia. "Aspettiamo anche l'ufficializzazione della festa del borseggiatore e del lavavetri abusivo al semaforo - ha annunciato il leader della Lega - così almeno ognuno ha la sua festività".

Festa degli ultras dell’Hellas Verona per ritorno in A è coi cori nazisti : “Siamo una squadra fantastica - a forma di svastica” : Gli ultras dell’Hellas Verona hanno festeggiato il ritorno in Serie A della loro squadra grazie alla rimonta contro il Cittadella nei playoff di Serie B. Fumogeni e canti fino a notte fonda. Compreso un coro che esalta il nazismo e il vice di Adolf Hitler, Rudolf Hess, condannato all’ergastolo durante il processo di Norimberga. Il gruppo di ultras dell’Hellas, che conta una delle tifoserie più di estrema destra in Italia, viene ...

Agrigento - Festa dell'Arma nella Valle dei Templi : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Si celebra domani sera ad Agrigento, con inizio alle 18.30, all’interno del Parco della Valle dei Templi, la cerimonia del 205° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. "Il 5 giugno rappresenta la data in cui fu attribuita nel lontano 1920, la prima meda

Festa della Repubblica - Una Maserati Quattroporte per il Presidente Mattarella : Per il tragitto dal Quirinale all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il Presidente Sergio Mattarella ha utilizzato una Maserati Quattroporte appositamente realizzata dalla casa del Tridente. Oltre alla carrozzeria "blu istituzionale", lammiraglia è caratterizzata da interni appositamente sviluppati dal Centro Stile Maserati: sedili di pelle naturale Pieno Fiore, di colore nero, e finiture di ...