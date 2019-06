La Ferrari di Vettel partirà in pole nel Gran Premio del Canada

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Latorna a centrare unaposition grazie a Sebastianchein prima posizione neldel. Il pilota tedesco ha girato in 1'10"240 e ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, staccato 206 millesimi. Terza posizione per l'altra rossa di Charles Leclerc, a oltre sei decimi dal compagno di squadra (+0.680), affiancato dalla Renault di Daniel Ricciardo. Sul circuito di Montreal,ha battuto il suo precedente record e ha bissato ladel 2018. In terza fila partiranno la Red Bull di Pierre Gasly e l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, autore di un testa coda nel suo primo tentativo, in quarta la Renault di Nico Hulkenberg e la McLaren di Lando Norris. In quinta l'altra McLaren di Carlos Sainz e la Haas di Kevin Magnussen, fermatosi dopo la Q2 per un incidente che ha quasi distrutto la sua monoposto.

