La ct Bertolini | “Mondiali? Può darsi che gli italiani guardino le ragazze in modo più

(Di sabato 8 giugno 2019) La Repubblica intervista la ct della Nazionale femminile, Milena. L’unica allenatrice donna del nostro girone. Australia, Giamaica e Brasile, nostre avversarie, hanno tutte ct uomini. Emanuela Audisio, autrice dell’intervista, sciorina un po’ di numeri in merito. La presenza di allenatrici donne è aumentata, rappresentano il 37,5%. Al primo Mondiale ce n’era solo una, svedese, ora, invece, sono 9 su 24. Eppure la preferenza di molte federazioni resta maschile. Laparla subito del cambiamento possibile con l’Italia delle femmine sotto i riflettori: “Il cambiamento passa anche tramite immagini e modi di dire. Il rispetto è per tutti, ma più donne si vedono in certi ruoli e più si pensa che il calcio è un diritto di tutti”. Occorrerebbe partire cambiando il linguaggio, dice: “Io lo chiedo alle mie giocatrici: non dite ...

