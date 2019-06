tuttoandroid

(Di sabato 8 giugno 2019) La versione10.4 dell'Appè stata appena distribuita el'indicatore dell'abbonamento aOne per l'immagine del profilo e rivela chesta implementando i suggerimenti diche potrebbero apparire sulla schermata di blocco. L'articolo La10.4 dell’AppperOne eproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant - MotociclismoIT : Google Maps, in arrivo il tachimetro - Digital_Magics : RT @claudiocubito: SCUOLAPAY: Paga ogni attività scolastica! -