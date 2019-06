La 104 dipende dai sintomi | non dalla terapia Questa è la mia esperienza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) di Marco Sono Marco e ho già parlato della mia malattia, la sclerosi multipla, in passato. Al fine di avere qualche permesso in più al lavoro per fare fisio, l’Associazione italiana Sclerosi Multipla (Aism) mi consigliò di fare domanda all’Inps per accedere alla legge 104. Per far ciò però non bastava la visita fisiatrica fatta all’Aism, ma serviva una visita fatta con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) in cui un neurologo certificasse lo stato della mia malattia, una richiesta sensata che non mi sembrava particolarmente difficile da soddisfare. Presi dunque un appuntamento con uno dei neurologi che mi seguono dall’inizio della malattia (per inciso, sono seguito in un grande ospedale pubblico del Nord Italia) e, mostrando il referto del fisiatra dell’Aism, chiesi al neurologo di redigermi il referto per fare domanda di accesso alla legge 104. Neurologo: “Dal nostro database ...

