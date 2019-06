Kiss Kiss Napoli – Del Genio | “Il Napoli a mio avviso ha un solo incedibile”

Orsi a Kiss Kiss : ” Così si riduce il gap con la Juventus “ : Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli con un paio di acquisti mirati può avvicinarsi alla Juventus. James Rodriguez è un calciatore importante, ma non mi fa impazzire. Le sue qualità sono fuori discussione, è un calciatore duttile, una ipotesi intrigante. Il Napoli sta giocando in maniera diversa rispetto a Sarri, ma con Ancelotti gioca comunque bene. Il cambiamento di modulo ha ...

Del Genio a Kiss Kiss : “Ci sono diversi obiettivi - bisogna capire come si vuol gestire il reparto offensivo” : Paolo Del Genio, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, esprimendo la sua sugli obiettivi di mercato del Napoli : “Qua sembra ci sia sempre un richiamo, qua l’unico richiamo é quello dei soldi. Questa confusione tra discorsi professionali rispettabili e quelli con una vena di romanticismo legata al paese, sinceramente mi confondono. Ieri sera è venuto fuori questo tentativo forte del Napoli per Duvàn, ma Lozano è ...

Kiss Kiss Napoli – “Il Napoli metterà a segno tre colpi importanti - questi gli identikit” : Come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, dopo l’arrivo di Di Lorenzo dall’Empoli, il Napoli acquisterà anche un terzino sinistro che possa sostituire Mario Rui, un centrocampista ed un attaccante. Girano anche diversi nomi, per la mediana quello più probabile è Jordan Veretout della Fiorentina, mentre per l’attacco le piste sono tutte di alto livello, il primo nome resta Lozano, più defilati Icardi e Diego Costa, ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne : La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta Mercato Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato riguardo illuso mercato del Napoli: “Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un’intuizione di De Laurentiis, senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, ...

KissKiss : De Laurentiis - l’annuncio della sorpresa è rimandato a domani : Aurelio De Laurentiis non parlerà oggi alla radio ufficiale della famosa sorpresa a cui aveva accennato venerdì da Capri. Lo ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. La sorpresa, comunque, non riguarda il calciomercato ma qualcosa che accadrà ad agosto e porterà al Napoli molto prestigio. E’ in corso di definizione, il presidente ci sta lavorando, motivo per cui l’annuncio è rimandato a quando tutti i dettagli saranno ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Ancelotti ha deciso il regalo per il suo compleanno - bisogna accontentarlo” : Carmine Martino, giornalista ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato in entrata per gli azzurri. Le sue parole : “regalo di compleanno per Ancelotti? In termini calcistici vorrebbe un nuovo attaccante, io credo Lozano. Però anche Rodrigo è da tener d’occhio. Se ricordate a Dimaro, quando si andava a caccia dell’attaccante, già venne fuori il nome di Rodrigo tra i suoi preferiti quando tutti ...

Kiss Kiss Napoli – Carboni : “Non solo il Napoli su Rodrigo - La situazione” : Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Rodrigo accostato al Napoli : “E’ un giocatore che spazia per tutto il fronte d’attacco non da mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano top club mondiali per aggiudicarselo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia ...

Guaita a Kiss Kiss Napoli : “Il Valencia ha bisogno di vendere - ha giocatori importanti” : Franc Guaita è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’attaccante Rodrigo: “C’è il fair play finanziario, ha necessità di vendere. Si è parlato per 15 minuti di Rodrigo, lo si può vendere entro il 30 giugno per una cifra intorno ai 30 mln di euro. Già in inverno il giocatore voleva andare via, ma il Valencia lo cederà soltanto per un’offerta importante. Ho parlato con qualcuno molto ...

Modugno a Kiss Kiss : “Questo giocatore è in cima alle preferenze di Ancelotti” : Francesco Modugno, giornalista Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi di mercato del Napoli : “Far convergere idee ed esigenze non è semplice ne scontato, ma sicuramente soddisfare le richieste del tecnico, visto anche lo splendido rapporto che c’è tra Ancelotti e De Laurentiis, deve essere alla base del progetto che si sta costruendo. Proprio per questo tr i profili che Giuntoli sta ...

Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti ha chiesto lui per la fascia destra” : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato la richiesta di Ancelotti per la fascia destra : Carlo Ancelotti ha chiesto Kieran Trippier alla società, che sta cercando di accontentarlo, ma dovrà aspettare la finale di Champions League. L’alternativa dai costi molto minori, più facile da raggiungere, è Giovanni Di Lorenzo dell’Empoli, che praticamente il Napoli ha già in mano. Il terzino italiano al momento è la seconda ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio : “Il Napoli prenderà sei giocatori - tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I nomi” : De Maggio sul mercato del Napoli Il giornalista e direttore Walter De Maggio, è intervento a Radio Kiss Kiss durante Radio Goal ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “C’è feeling totale, Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis si ritrovano su tutto a partire da mercato in entrata ed uscita. Per quanto riguarda il ritiro estivo di Dimaro, invece, mi dicono che sarà pazzesco. Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso le linee ...

Kiss Kiss Napoli – Improta : “Quagliarella affare per tutti” : Gianni Improta, manager della Juve Stabia è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per l’ipotesi Napoli per Quagliarella. Le sue dichiarazioni : Il suo ritorno al Napoli ci può stare. Ha vinto la classifica dei cannonieri battendo anche uno come Cristiano Ronaldo. Il ritorno sarebbe, la ciliegina sulla torta. Per il Napoli si tratterebbe di un vero affare, non è solo un giocatore simpatico per la sua storia e le sue origini, anche un ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...