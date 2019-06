Juventus | “via libera del Chelsea a Sarri” Pogba si complica | c’è l’assalto del Real

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Maurizio Sarri è sempre più vicino alla, ma al suo arrivo a Torino potrebbe non trovare Paul. Sono le voci di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra. Da una parte il Guardian scrive che il tecnico toscano è ormai pronto a cominciare la sua avventura in bianconero, avendo ottenuto il viadel. Dall’altra il Daily Mirror conferma la notizia che già circolava da inizio giugno: dopo Eden Hazard e Luka Jovic, ilMadrid è pronto a lanciareal centrocampista francese del Manchester United. Fali Ramadani, il rappresentante di Sarri, ha incontrato venerdì i vertici del club londinese. Secondo il Guardian, l’accordo per la separazione tra le parti è stato finalmente trovato e Sarri a breve firmerà un contratto triennale con la, mentre ilpunterà su Frank Lampard. Anche se tra i nomi che circolano c’è pure ...

