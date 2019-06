Juventus | si avvicina la fumata bianca nella trattativa per Sarri | lunedì giornata

Manuel Esteban (AS) : 'Ogni giorno Guardiola si avvicina alla Juventus' : Sono passate praticamente tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ma ancora non si conosce il nome del suo successore. Come ha detto qualche giorno fa, Fabio Paratici probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo. La Juve deve scegliere con calma il nuovo tecnico e al momento si alternano diverse voci sui sostituti di Allegri. In particolare ci sono due correnti di pensiero ben distinte: c'è chi indica Maurizio Sarri come ...

Allenatore Juventus - si avvicina Chelsea-Arsenal ma le attenzioni dei bianconeri sono rivolte a Tottenham-Liverpool : tutto su Klopp : Allenatore Juventus – Il campionato di Serie A è andato in archivio ma la Juventus è ormai da diverso tempo alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Il ciclo con il tecnico era finito ormai da un pò e l’addio è sembrato ritardato, la scelta è stata inevitabile dopo la brutta Champions League disputata e gli importanti investimenti estivi del club bianconero che non sono stati sfruttati al ...

Atalanta sfavorita con la Juventus - Milan e Roma si avvicinano. Empoli - i 3 punti salvezza a 2.40 su Sisal Matchpoint. : A 180 minuti dalla fine del campionato, restano ancora due importanti verdetti da emettere: l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League e quello per rimanere in Serie A. Nella corsa Champions, impegni agevoli sulla carta per Milan e Roma, mentre per l’Atalanta – reduce dal ko in Coppa Italia – c’è la Juventus. La squadra di Gasperini deve difendere il quarto posto e in questa stagione più di una volta ha messo in difficoltà ...

Juventus - Allegri-Agnelli : il momento della verità si avvicina : TORINO - La mattina di Massimiliano Allegri è iniziata come spesso è successo in questi ultimi cinque anni, atteso in mattinata allo Juventus Training Center per guidare l'allenamento. Eppure dopo le ...