Juventus | l' acquisto di Milinkovic Savic si potrebbe chiudere a 80 milioni di euro

Juventus - l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Juventus - il neo acquisto dei bianconeri Ramsey si rilassa al mare con la famiglia (FOTO) : Il gruppo della Juventus, in questi giorni, è diviso tra chi è già in vacanza e chi invece è nelle nazionali. In molti si stanno godendo le meritate ferie e si trovano al mare, come per esempio Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico che nel weekend si trovavano a Dubai. Mentre la truppa dei nazionali è piuttosto nutrita di parte con i portoghesi Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo passando per gli azzurri fino ai sudamericani. Oltre, a ...

Mercato Juventus - via in due per un acquisto eccellente - questi i nomi : Mercato Juventus – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero sulle tracce di uno dei migliori centravanti che il panorama calcistico italiano e non soltanto ha messo in mostra. L’eterna rivale, l’Inter per l’appunto, sarebbe disposta a scambiare il suo ex capitano, Mauro Icardi, con Paulo Dybala. Mercato Juventus, questa la […] More

Chiariello : “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i conti” : Umberto Chiariello nel corso di Canale 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus : “La Juventus ora non è la società che abbiamo conosciuto in questi anni, ma deve guardarsi le tasche. L’operazione CR7 l’ha portata in una situazione economica pesante, al punto da dover fare un bond. Oggi Sarri guadana 6mln di euro netti a stagione mentre Inzaghi al ...

Calciomercato Juventus : Allegri vorrebbe un nuovo acquisto in ogni settore - tra cui Chiesa : In vista della prossima sessione di mercato è lecito attendersi una sorta di 'mezza' rivoluzione per la Juventus: la disfatta in Champions League ha infatti evidentemente messo in evidenza come manchi soprattutto qualcosa in termini di qualità e sostituti all'altezza dei titolari. La conferma di Allegri (il presidente Agnelli lo ha dichiarato nel post partita di Juventus-Ajax) dovrebbe portare i bianconeri ad investire in tutti i settori, con ...

Calciomercato Juventus - Zidane vorrebbe l'acquisto di Pjanic per il 'suo' Real Madrid : E' pronta a delinearsi una vera e propria rivoluzione di mercato per il Real Madrid: arriveranno infatti tante cessioni che serviranno a finanziare gli acquisti, che necessariamente saranno di qualità. D'altronde quest'anno per la società spagnola è stata un'eccezione, considerando la disfatta in Champions League ed in Liga Spagnola. Secondo la stampa iberica, però, Zidane avrebbe individuato in un giocatore della Juventus l'ideale per il suo ...

Mercato Juventus - doppio acquisto in difesa : piano Paratici : Mercato Juventus- Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, la Juventus sarebbe già pronta a concentrare tutte le proprie attenzioni sul fronte Mercato in vista della prossima stagione. Come accennato in mattinata, i bianconeri potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione. Certi gli addii di Caceres e Barzagli, ecco perchè Paratici starebbe valutando il doppio […] L'articolo Mercato Juventus, doppio acquisto in difesa: ...