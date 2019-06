Juventus | il rammarico di Matuidi | “Champions? Dopo l’Atletico pensavo che saremmo

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Blaiseha rivelato un retroscena legato alla Champions League: il centrocampista dellaha pensato di poter arrivare in fondoil successo sull’Atletico Madrid Laha chiuso una stagione da dominatrice in campionato, ma con la macchia di aver subito una cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri erano fra i principali candidati al successo finale, mala gioia della vittoria in rimonta sull’Atletico Madrid, la ‘Vecchia Signora’ si è arresa ai giovani dell’Ajax. Un’eliminazione che ancora brucia. Lo afferma Blaiseai microfoni della ‘Rosea’: “è stato il momento buio dell’anno. Oggi ne paghiamo anche le conseguenze, dal momento che il nostro allenatore ha lasciato il club. Avevamo i mezzi per fare meglio, ma non ...

AMinghetti : RT @esclusivenews24: Con grande rammarico per il duro lavoro svolto in questi mesi, per la prima volta ci arrivano aperture su Maurizio #Sa… - SserCarlo81 : RT @esclusivenews24: Con grande rammarico per il duro lavoro svolto in questi mesi, per la prima volta ci arrivano aperture su Maurizio #Sa… - dino16ar : RT @esclusivenews24: Con grande rammarico per il duro lavoro svolto in questi mesi, per la prima volta ci arrivano aperture su Maurizio #Sa… -